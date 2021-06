Jennifer Aniston da la razón a los fans de 'Friends': ella tampoco entiende la función de esta prenda

Teniendo en cuenta que Friends nunca ha dejado de estar de actualidad, aún habiendo pasado 27 años desde su estreno, con el esperado reencuentro del cast la serie americana acapara ahora todos los titulares. La reunión de Rachel, Monica, Ross, Chandler, Phoebe y Joey ha vuelto locos a sus fans y son muchos los aspectos comentados en torno a esto. Uno de ellos ha sido el look de Jennifer Aniston, por supuesto. Los seguidores de la actriz, que es uno de los iconos de estilo más consolidados en todo el mundo, han apuntado a cierta similitud entre su estilismo y el de la propia Rachel Green. Todo por una prenda muy concreta que ni ella misma entiende. Así lo ha confirmado en sus redes sociales.

La prenda que comparten Rachel Green y Jennifer Aniston: ¿de invierno o verano?

Si has visto el reencuentro de Friends seguramente te hayas percatado de la forma en que Jennifer Aniston parecía estar rindiendo tributo a Rachel Green, de nuevo, a través de su look. O, más concretamente, una sola prenda. Esta consiste en un top de tirantes y, no cualquiera, sino uno con cuello vuelto incluido. Ante ello, han sido muchos los fans de todo el mundo que así lo han asegurado y la propia actriz lo ha reconocido en las redes de la forma más divertida y es que... ¿a qué época del año pertenece este tipo de camisetas? Ni ella misma lo sabe.

"¿Para qué época del año eres?", lee la divertida viñeta que ha compartido Jennifer Aniston en relación a dicha prenda. Justo después, la actriz publicaba las evidencias que demuestran lo mucho que la ha llevado estos años, tanto en el papel de Rachel Green, como en sus looks del día a día y hasta para el reencuentro de la serie. Jennifer acompañaba dicha prueba gráfica de un emoticono de una chica que no parecer estar entendiendo nada. ¿Y tú? En qué mes del año te pondrías el top sin mangas y con cuello vuelto (al parecer) favorito de Rachel y Jennifer?