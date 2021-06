El truco con el que arreglar la cremallera de tu vestido o pantalón ¡en menos de 5 minutos!

Entre todas las piezas que un buen fondo de armario de verano ha de tener, un par de pantalones y un vestido veraniego nunca deben faltar. No importa si son vaqueros, piezas de lino o de algodón, porque sea el día que sea y la tendencia que esté triunfando en ese momento, estas dos propuestas siempre serán parte de un buen y sencillo estilismo para el plan que te surja. A menos que se te presente esta situación tan típica: cuando vas a abrochártelo, minutos antes de salir de casa, te das cuenta de que ¡la cremallera no funciona! ¿Te ha pasado? No te preocupes, no vas a tener que dejarlas abandonadas al final del vestidor si nunca has cosido un botón ni reparado este cierre sin ayuda. Por fin vas a descubrir el tip estrella más práctico entre las estilistas de moda para solucionarlo en cualquier lugar y tiempo récord.

El truco viral para arreglar las cremalleras en menos de cinco minutos

Seguramente tu armario está repleto de piezas que tengan alguna cremallera, ya sean jeans, vestidos, monos, faldas o incluso sudaderas; y en alguna ocasión no has podido lucirlas porque la cremallera estaba fallando o, directamente, se ha roto. Pues esto no te va a volver a suceder cuando aprendas los interesantes consejos de estas usuarias de TikTok amantes del mundo de la moda. Porque no hay uno, sino dos trucos fáciles que ya se han hecho virales en las redes sociales y que puedes incorporar desde hoy mismo a tu vida. ¿Preparada para ajustar la temida cremallera en menos de cinco minutos? ¡Que este error de fábrica o por mal uso no haga que tu look falle nuevamente!

Como bien has podido ver en el video, la primera versión de la influencer mexicana Cecie es ideal cuando la cremallera no sube bien y se cae continuamente. Para evitar que esto ocurra solo necesitarás una goma del pelo fina y pequeña, insértala en el tirador, haz un buen nudo, súbela, engánchala al botón y termina cerrando el pantalón, ¡listo en menos de un minuto!

La segunda propuesta de la estilista e influencer de moda Billie Newland es perfecta cuando ya el comienzo del engranaje está roto y a primera vista parece no tener solución. Pero sí, ¡la tiene! Aunque este proceso te llevará aproximadamente cinco minutos, merece la pena darle una segunda oportunidad a esa falda que ya no creías que podías lucir. Con unas tijeras corta la hendidura en la parte inferior de la cremallera, coge el otro extremo y únelas cerrandola hasta arriba. Una vez que hayas hecho este paso más complicado el consejo final es utilizar un esmalte de uñas transparente y pintar una capa en la zona donde hayas hecho el corte anterior para que no se mueva.