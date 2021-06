Hablamos con Paula Echevarría de sus planes inmediatos: 'Quiero disfrutar de este momento'

Cada año, el fenómeno se repite: Paula Echevarría siempre aparece en el ránking de las españolas con más estilo. Y este 2021, no iba a ser una excepción. Sin embargo, hay algo muy importante que sí ha cambiado en la vida de la actriz, y también en su forma de vestir: el pasado 11 de abril daba a luz su segundo hijo, Miguel, el primero junto a su pareja, el futbolista Miguel Torres. Un giro total a su vida, su trabajo y su armario que, sin embargo, no le ha impedido seguir con uno de sus últimos proyectos, la firma de moda Space Flamingo que lanzaba en diciembre de 2019, poco antes de la pandemia. Por primera vez tras ser mamá, Paula concede una entrevista en la que habla de la última colección de su marca, de cómo está siendo la recuperación postparto, de cuándo le gustaría volver al set de rodaje... y de aquello que más fascina a sus fans: su naturalidad.

De actriz a ser una de las españolas más seguidas y lanzar su firma de moda

¿Cómo surgió la idea de lanzar tu propia firma de moda?

Hacía muchos años que diferentes firmas me proponían hacer colecciones cápsula para ellas.. siempre pensé que cuando me lanzara a hacer algo seria mío, como algo muy personal.. y después de darle muchas vueltas, ¡nació Space Flamingo!

¿Cómo fue la acogida de la primera colección?

¡Fue increíble! Era una colección muy sport, de sudaderas, deportivas, mochilas... y la verdad es que funcionó de maravilla

¿Cuál es tu papel en el proceso creativo?

Soy muy perfeccionista y necesito dar el visto bueno hasta la última puntada. Yo hablo de mis ideas, mis inspiraciones y en mi cabeza esta clarísimo lo que quiero y lo que no y tengo la suerte de contar con un equipo maravilloso que lo plasma tal cual.

Las nuevas propuestas, especialmente las piezas de la colección Street, son más bohemias y diferentes a las anteriores. ¿A qué se debe este cambio de estilo?

Bueno... cuando una marca arranca haces una primera toma de contacto para darla a conocer, que la gente se familiarice con el nombre, el símbolo, etc. Por eso la primera colección fue más pequeña. Luego coincidió que nos metimos en una pandemia mundial que nos tuvo confinados durante meses y decidimos atrasar la salida de la colección Street, pero ahora que parece que empezamos a ver la luz al final del túnel, creo que es el momento perfecto para este tipo de colección que es donde siempre quisimos llegar.

Son vestidos perfectos para ir de vacaciones, a trabajar en verano, a una boda... ¿Cómo los combinarías tú en cada una de esas ocasiones?

Son prendas muy versátiles todas ellas, a mí me gusta que la ropa tenga una vida larga y se adapte a ti, no tu a ella y cada una de esas prendas está pensada para diferentes situaciones... El truco está en que un mismo vestido con sandalias planas y un capazo de mimbre, parezca otro cuando lo pones con una sandalia de tacón y un clutch, y quede bien en las dos situaciones.

Si tuvieras que elegir una sola pieza como imprescindible y todoterreno, ¿con cuál te quedarías?

El vestido amarillo largo es mi pieza favorita de la colección

¿Cuáles son las prendas más vendidas en Space Flamingo?

La pasada colección arrasaron los vestidos sport tipo sudadera y los chándales. Está vez, ¡ya te contaré más adelante!

La vuelta al trabajo tras ser mamá

Hace unos días estrenabas uno de los vestidos de esa colección Street y decías que todavía no estabas "muy recuperada". ¿Ya puedes llevar tu ropa habitual?

¡Aún no! Por eso no me he podido poner casi nada de la colección y ¡estoy deseando!

Con el bebé recién nacido, ¿tienes tiempo de hacer ejercicio y cuidarte?

Para hacer ejercicio y cuidarse siempre hay tiempo.. ¡otra cosa es que pongamos excusas! Dar el pecho hace que la recuperación se ralentice, pero compensa por otras mil razones así que, aquí sigo, con calma.

Algo que aplauden tus seguidores es tu forma tan natural de comunicarte con ellos y hablar, por ejemplo, de la crisis de lactancia. ¿Por qué te gusta dirigirte a ellos de esa forma?

No concibo otra forma de hacerlo, creo que la gente no es tonta, y el postureo se acaba notando a la larga... Yo siempre he sido muy "al pan, pan y al vino, vino" y no pienso cambiar.

¿Consideras que como celebrity es parte de tu labor normalizar este tipo de situaciones?

Como celebrity no, como persona; creo que todos deberíamos ser "normales".

¿Cuándo te gustaría volver a rodar? ¿Tienes algún proyecto previsto?

Hay proyectos que han llegado para este otoño y otros a partir de enero y sinceramente, por muchas ganas que tenga de rodar (que las tengo), quiero disfrutar mucho de este momento así que los de enero cobran más fuerza.