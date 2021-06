Phoebe Dynevor y el top perfecto para destacar el pecho sin necesidad de llevar escote

Inmersa en el rodaje de la segunda temporada de Los Bridgerton, la actriz Phoebe Dynevor se ha convertido en uno de los rostros más seguidos del momento. No solo por su protagonismo en la que es la serie más vista de la historia de Netflix, también por su relación con el actor y humorista Pete Davidson, junto a quien ha sido fotografiada avivando los rumores de un posible romance. La última aparición pública de la intérprete ha tenido lugar en Londres, donde ha acudido a la inauguración de un nuevo club de jazz. Fiel a su estilo sencillo, nada que ver con el pomposo vestidor de Los Bridgerton, Phoebe ha optado por el look de fiesta perfecto para las chicas que buscan estar elegantes sin complicarse demasiado. Y ha demostrado, si es que quedaba alguna duda, que los vaqueros también funcionan en esas ocasiones que implican un código de vestuario algo más elaborado.

La prenda protagonista del estilismo es el top de efecto satinado, un diseño con estampado de flores que resulta perfecto para destacar el pecho sin necesidad de apostar por modelos con escote. La apuesta incorpora un triple fruncido en la zona del abdomen, un detalle que transforma por completo el diseño, estrechando de manera visual la cintura y destacando la zona del busto, sin fruncidos. Reformation es la marca detrás de este top, bautizado con el nombre de Viviana y confeccionado en seda 100%. Está disponible en cuatro tonos diferentes e incorpora unos finos tirantes regulables que permiten ajustar el top. Phoebe ha optado por combinarlo con unos vaqueros oscuros de talle medio y corte pitillo, una elección que ayuda a equilibrar el look, dotando a la mezcla de un punto informal. El toque final lo encontramos en el calzado, que guarda cierta estética Bridgerton. Se trata de unas sandalias de ante tipo mule en color rosa salmón con adorno de flecos en la puntera, de Christian Louboutin.

Además de la esperada segunda temporada de Los Bridgerton, Phoebe Dynevor tiene pendiente de estreno la película The Colour Room, actualmente en fase de post-producción, donde interpreta el papel protagonista de Clarice Cliff, ceramista inglesa de los años veinte. Además, su popularidad no ha pasado desapercibida para la industria de la moda, la firma Self Portrait ha elegido a la actriz como imagen para su campaña del próximo Otoño/invierno 2021. Desde luego, teniendo en cuenta sus acertadas elecciones de alfombra roja, no sería de extrañar que Phoebe se convirtiera en un auténtico icono de estilo.