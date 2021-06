¿Tus vaqueros favoritos te quedan pequeños? Con este truco viral podrás llevarlos sin que te aprieten

Hace tiempo que por fin encontraste entre tienda y tienda tu modelo de vaquero perfecto, ese que llevas todos los días de verano -sea la tendencia que sea- porque se adapta a tu silueta, tiene la largura exacta que a ti te gusta y puedes combinarlo tanto con sandalias como con zapatillas. Y ahora, con las vacaciones a la vuelta de la esquina, estabas inmersa en el famoso cambio de armario y preparando la maleta para tu próxima escapada con las amigas pero... ¡has comprobado que ya no te cierra el botón del pantalón! No te preocupes, este temido momento frente al espejo lo hemos vivido todas alguna vez, pero tiene solución porque sabemos cómo arreglarlo en menos de un minuto. Si hace unos días hablábamos de cómo acertar la talla de tu vaquero sin probártelo, hoy te desvelamos el truco viral para poder llevar ese tejano que no puedes abrochar y que pensabas donar o regalárselo a tu hermana.

¡Atención! Porque con este sencillo e interesante gesto que las estilistas y las expertas en moda utilizan en su día a día, nunca más dejarás olvidado en el fondo del armario ese pantalón vaquero que te encantaba y que ya no te abrocha, bien porque has crecido, han encogido en la lavadora o simplemente porque son de esos días en los que tienes la tripa más hinchada. Te prometemos que con este consejo que puedes llevar a cabo hoy mismo en tu casa y que ha revolucionado las redes sociales, ¡solucionarás todas esas dudas estilísticas que te rondaban por la cabeza! ¿Preparada para darle la bienvenida a tus jeans predilectos?

Como has podido ver en estos dos tutoriales, lo único que necesitas es una goma elástica. La primera versión de la influencer Hannah Warling es optar por una pequeña gomilla transparente -que puedes conseguir en cualquier supermercado o mercería- para que sea incluso más discreto, pero si no tienes una a mano, la estilista española Erea Louro lo ha hecho con una sencillo coletero, ese que solemos llevar siempre en la muñeca. Lo que debes hacer es pasar este accesorio por el ojal del pantalón, enlazar un extremo al botón metálico y seguidamente el otro, para que así quede más unido. Si no quieres que esta artimañana pueda intuirse en un descuido, ¡añádele un pañuelo o un cinturón y listo!