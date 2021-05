Convierte los vaqueros anchos que no te pones en unos 'jeans' de tendencia con este truco 'exprés'

Si hay una prenda que ha sido reinterpretada esta temporada, son los vaqueros. El pantalón más universal del armario está en evolución constante pero este año sus cambios no se han limitado en exclusiva al tipo de silueta, sino que las marcas se han decantado por actualizar esta apuesta con detalles de tendencia muy especiales. Ya te hablamos de los tejanos bicolor, con una pierna de cada tono, una apuesta que compite con el clásico azul índigo y anima a atreverse con una tendencia que ya habíamos visto con anterioridad en camisas y abrigos. Tampoco han pasado desapercibidos a las amantes de la moda los jeans estampados, ya sea con bordados de flores o con prints a todo color, como los vaqueros españoles que se colaron en el reencuentro de Friends. Pero si hay una tendencia denim que promete arrasar este verano es la de los vaqueros cruzados. Y lo mejor es que hemos fichado un truco para conseguir la versión diy de esta prenda todoterreno.

La cuenta de Instagram de Friperie Vintage, el templo del denim vintage en Madrid, ha compartido con sus seguidores un práctico y sencillo truco para rendirse a los vaqueros crossover, es decir esos modelos de cintura cruzada que empiezan a multiplicarse en la categoría de jeans de muchas marcas de moda. En primer lugar, basta con localizar en el fondo del armario esos vaqueros anchos que no te pones todo lo que te gustaría, si son de tiro alto, el resultado será más favorecedor, explican las expertas. A continuación, hay que coser un botón extra justo en el punto donde la prenda se ajuste mejor a la cintura. Abrocha el pantalón en este botón y ¡listo!

Un truco fácil pero efectivo perfecto para conseguir la versión do it yourself de los vaqueros de tendencia ideales para chicas cansadas de los básicos de siempre. Además, nada mejor que dar una nueva vida a esa prenda olvidada en el armario, recuerda que se puede poner en práctica tanto con vaqueros largos como con bermudas o incluso faldas vaqueras. A la hora de combinarlos, el universo digital y el Street Style optan por aprovechar el lado más versátil del denim y se lleva tanto con camisetas básicas de punto como con camisas perfectas para adaptar los jeans a ocasiones algo más formales. ¿Te atreves a probarlo?