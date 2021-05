¿De verdad sabes cómo limpiar bien las esponjas de maquillaje? Así quedan como nuevas

El cuidado de la piel es imprescindible si quieres mantenerla sana, luminosa y joven durante años. Por eso utilizar productos de buena calidad y acordes con las necesidades de ese momento es esencial, pero también lo es mantener las herramientas de belleza en perfecto estado. No importa si aplicas capas y capas de tu producto favorito si las brochas están acumuladas de restos de productos más antiguos, ¡será complicado conseguir un buen make-up! Es muy importante que incorpores un paso a tu rutina frente al espejo con estos instrumentos que forman parte de día a día. Y sí, nos referimos a su limpieza. Aunque a simple vista pueda pasar desapercibido, éstos llegan a acumular en su interior bacterias que son perjudiciales para la salud llegando incluso a provocar irritaciones, sequedad y acné puntual entre otros. ¿Alguna vez has limpiado las brochas y la esponja con las que te maquillas? ¿Cuántas veces lo haces a la semana? ¿Y cómo? Si no estás segura de si lo estás haciendo bien, este es el sencillo y práctico consejo que debes de seguir para conseguir una piel luminosa.

El truco para limpiar la esponja de maquillaje en casa

Al igual que limpiamos nuestro rostro antes de aplicar cremas y demás productos, también debemos hacerlo con las herramientas de maquillaje. ¿Quién no ha tenido -o querido- alguna vez una Beauty Blender u otra esponja de foam en su bolsa de aseo? Este accesorio para extender el maquillaje está configurado en un material que no absorve el producto y facilita un acabado uniforme en la piel. Llegó a los tocadores más exclusivos de Hollywood a principios de los años 2000 como la última novedad beauty, ¡y todo fue gracias al ingenio de la maquilladora profesional Ree Ann Silva! Desde entonces ha formado parte de los básicos de las gurús y amantes del mundo de la belleza por una gran razón: consigue una tez uniforme que disimula las imperfecciones. Y he aquí la cuestión, ¿no sabes cómo limpiarla en casa después de haberla utilizado? No te preocupes, la influencer Florencia Guillot nos ha desvelado con un tutorial en su cuenta de TikTok cómo hacerlo correctamente en menos de 5 minutos.

Como bien has podido ver en el video, este consejo que cambiará la vida de tu piel y de tus herramientas es fácil y sencillo. Lo único que necesitas para llevarlo a cabo son varias gotas de jabón de cocina que ya tengas -también puedes optar por uno fácil o uno especial-, un cuenco, agua y una toalla limpia. Aplica un poco del jabón en la esponja y enjuágala bien durante unos minutos bajo el grifo, ¡verás al momento cómo los restos de la base de maquillaje va desapareciendo! Cuando compruebes que está totalmente libre de producto, déjala reposar unas horas sobre una toalla limpia ¡y listo! Según los expertos, si lo haces con agua tibia... ¡la esponja soltará más facilmente la suciedad!