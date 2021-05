El mensaje de Naomi Campbell tras el impacto de la noticia de su maternidad

Mayo está siendo un mes muy especial para Naomi Campbell. Hace apenas una semana dejó a medio mundo con la boca abierta tras anunciar que acaba de ser madre. La supermodelo, que acaba de cumplir 51 años, se unía así al 'baby boom' que está experimentando la industria de la moda y del que también forman parte sus compañeras de profesión Karolina Kurkova, Devon Windsor o Hanneli Mustaparta, entre otras. El anuncio lo hizo a través de una foto que mostraba unos pequeños pies de un bebé sobre una mano, etiquetando en dicha imagen a su madre Valerie Morris Campbell, con un texto que rezaba en inglés: "una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre, me siento tan honrada de tener esta alma pura en mi vida, que no tengo palabras para describir este vínculo de por vida que ahora comparto contigo mi angel, no hay mejor amor".

Desde entonces, no han cesado los comentarios acerca de esta bonita noticia que nos ha pillado por sorpresa, ya que hace tan solo tres meses Naomi se subió a la pasarela en un desfile de alta costura, sin rastro alguno de barriguita, por lo que diversas fuentes concluyeron en que la decisión de la empresaria para convertirse en madre fue a través de la adopción o de la gestación subrogada.

Sin duda, esta nueva faceta de Naomi ha cautivado a sus más de 10 millones de seguidores en Instagram, que han mostrado todo su apoyo y cariño a la modelo, coincidiendo también con la celebración de su cumpleaños el pasado 22 de mayo. Es por esto que, hace tan solo unas horas, Cambell ha decidido compartir en su perfil un mensaje en el que agradece enormemente la cálida acogida y la infinidad de mensajes cariñosos de los últimos días.

En ella luce un vestido blanco de manga larga con botones frontales y escote en pico, el pelo largo y suelto con su rizado natural y una amplia sonrisa. Lo que más destaca de la instantánea son las infinitas flores de colores que la rodean, creando así un escenario perfecto para celebrar un mes de mayo que nunca olvidará.

Además, en el texto de infinito agradecimiento ha querido resaltar las dificultades del año tan difícil que nos ha tocado vivir; un año por otra parte en el que ella ha podido celebrar una de las bendiciones más importantes de su vida. Al mismo tiempo manda a todos sus fans mucho ánimo y fuerza para superar estos momentos que como dice "ya casi estamos en la luz al final del túnel".