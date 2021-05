Los vestidos que Paula Echevarría siempre lleva con sandalias planas (y parece más alta)

A menos de un mes de que llegue el verano, ya hay quien ha estrenado el calzado más buscado de esa estación, las sandalias. Paula Echevarría es una de ellas, y ha elegido un modelo muy concreto: las estilo pala. La actriz nos contaba en esta entrevista que ella anda "en plano constantemente". "Sólo me pongo tacón para salir por la noche o en eventos especiales", nos explicaba el pasado verano. Y ahora que acaba de ser mamá por segunda vez -dio a luz a Miguel, su primer hijo con Miguel Torres, hace un mes y medio-, parece que la comodidad está todavía más presente en su día a día, ya que no solo elige ese calzado, sino que las prendas con las que lo lleva cumplen todos los requisitos del confort... y además sientan genial. Nos referimos a los minivestidos amplios que en las últimas semanas ha repetido una y otra vez.

- ¡Cambio de look! Paula Echevarría estrena el peinado y las mechas más buscados antes del verano

Si celebraba San Isidro con zapatillas, Paula ha continuado su defensa de la comodidad, look a look, durante el resto del mes. Y la fórmula que ha repetido no podía ser más acertada: estiliza mucho y es la alternativa perfecta a los taconazos. En las últimas semanas, la intérprete ha llevado varias veces el dúo de vestido corto con sandalias pala. Concretamente, según hemos podido ver en sus redes, han sido tres las ocasiones en las que ha recurrido a esta combinación, aunque, sin duda, la más especial es la protagonizada por un vestido de la nueva colección de su firma, Space Flamingo.

"Que ganas tenia de poder estrenar alguna prenda de la colección Street de Space Flamingo!!!!! Me encanta!!! 😃", escribía junto a una instantánea en la que aparece con un vestido de estampado paisley en azules que realzaba el tono bronce de su piel. La silueta del vestido -corto, amplio y con manga larga- es perfecta para una etapa como la que está pasando Paula, quien, de hecho, confesaba que "este vestido disimula muuuucho! Voy a tener que ponerlo todos los días!!!". Ella realzó el efecto con un cinturón ancho -el mejor truco para parecer más alta- y lo combinó con un bolso de Chloé y unas sandalias planas de Dior.

- Sandalias pala: las que mejor quedan con vestido, bermudas o faldas 'midi'

Otro de los grandes trucos que cualquier estilista recomendaría para vernos bien sin tacones es elegir prendas negras, una clave que Paula Echevarría también ha seguido en la que podemos ya confirmar como su combinación preverano favorita. En esta ocasión, hace unos pocos días, llevó un vestido -también mini, ancho y de manga larga- de Capriche, una de sus tiendas de referencia. El diseño, además, incorporaba varios cortes en la falda creando un escalonamiento que no solo es cómodo, sino que ayuda a parecer más alta. Añadió un maxi bolso de Karl Lagerfeld y, de nuevo, unas sandalias completamente planas, el icónico modelo Oran de Hermès.

Y son esas mismas sandalias, de color blanco esta vez, las que completan su último estilismo, protagonizado, de nuevo, por un minivestido amplio. Repitiendo la fórmula de añadir un bolso de lujo (Louis Vuitton es la firma escogida aquí), la actriz completaba un vestido de H&M por el que sus seguidores ya han preguntado. Este diseño incorpora unos volantes en los hombros que ayudan a centrar la atención en esa zona y equilibran el resto del cuerpo. ¿Buscabas trucos para verte mejor sin tacones? Paula Echevarría se lo sabe todos, y como ves, son fáciles de copiar y sientan de lujo, incluso con las sandalias más planas de tu zapatero.