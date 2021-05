Los vaqueros españoles que se han colado en la reunión de 'Friends'

Ha sido uno de los momentos más esperados del año, el reencuentro de Friends, emitido en España en HBO, por fin ha tenido lugar. Tras años de rumores sobre un posible regreso, los seis protagonistas de la sitcom más famosa de la historia de la televisión se han reunido más de 15 años después de la emisión del capítulo final. Y en esta reunión entre amigos no han faltado los invitados, artistas que en muchos casos apenas eran unos niños cuando se emitía la ficción. Para evitar spoilers a quienes todavía no han visto el programa, no desvelaremos ninguna de las sorpresas que tenían guardadas a los fans pero, desde el punto de vista de la moda, sí hay algo llamativo que destacar y es que, una marca española, se ha colado en el vestuario del encuentro más especial. En concreto, a través de unos originales vaqueros que conquistarán a las chicas cansadas de los tejanos de siempre.

Una de las invitadas al reencuentro ha sido Lady Gaga y la cantante ha protagonizado uno de los momentos más divertidos junto a Lisa Kudrow. En un momento dado, se recuerda la faceta de Phoebe como cantautora, siempre acompañada de su guitarra para interpretar sus curiosas canciones, por definirlas de alguna manera. De pronto, la cantante Lady Gaga ha hecho una aparición estelar para interpretar la famosa Smelly cat vestida como el personaje de Phoebe, con prendas que sin duda podrían haber formado parte del extravagante armario de la amiga más alocada. Junto con el abrigo de pelo en naranja y rojo, la artista ha llevado unos vaqueros estampados de flores, una forma diferente de rendirse al print más primaveral. Se trata de una prenda con sello español ya que pertenece a la colección cápsula de Christian Lacroix para Desigual.

Se trata de un diseño de la colección Otoño/invierno 2020, disponible de nuevo después de que la marca volviera a incluirlo entre sus propuestas a partir de la pasada medianoche, tras la aparición de la prenda en la serie. De silueta skinny y corte por encima del tobillo, están confeccionados en algodón con un pequeño porcentaje de elastano. La compra ideal para animar el armario cápsula de esta temporada, dejando a un lado los convencionales vaqueros azul índigo. Sin duda, Phoebe Buffay hubiera tenido un auténtico flechazo con esta prenda.

