¿Qué ingrediente necesitan tus ojeras, vitamina C o retinol? Con este sencillo gesto lo descubrirás

Una de las dudas más comunes que surge continuamente en el terreno de la belleza, surge a la hora de hidratar y tratar la ojera correctamente, la zona más delicada del rostro. Su piel no es la misma que la del resto del rostro, la epidermis es más fina y sensible, tiene una renovación celular más lenta y está sometida al continuo parpadeo y gesticulación. Todo esto provoca una tendencia a la deshidratación y a manifestar, poco a poco, arrugas, flacidez, bolsas y ojeras azuladas o marrones. Y sí, estas sombras oscuras que aparecen bajo el ojo, experimentan un envejecimiento prematuro, que pueden ser por cansacio acumulado, envejecimiento, sobre exposición solar o herencia genética, entre otras razones. Pero también significan un aviso instantáneo de que necesitas más hidratación y un plus extra de productos que cuya composición contengan en gran cantidad ingredientes como vitamina C o retinol.

No es ningún secreto que son las grandes olvidadas a lo largo de las rutinas de belleza, ¡a pesar de ser el foco de atención de la mirada y el primer signo de la edad! Y aunque el remedio milagroso a la hora de maquillarte es el corrector, es muy importante utilizar todas las mañanas (y todas las noches) un cosmético adecuado para ralentizar su envejecimiento. Como bien sabrás no todas las ojeras son del mismo color ni se deben tratar por igual; las más típicas son las azuladas -que aparecen en época de estrés y cansancio- y las pigmentadas en tonos marrones. Desde hace unos días está rondando por las redes sociales un interesante truco para descubrir qué es lo que realmente necesita tu contorno de ojos, ¡y ya ha alcanzado más de 620 mil visualizaciones!

El truco para descubrir qué ingrediente es el que demandan tus ojeras

¿Qué ingredientes tiene que tener tu próximo contorno de ojos para que realmente sea efectivo y puedas hacer frente al paso del tiempo? La influencer de belleza Madi Prettyman ha compartido en su cuenta de TikTok uno de los secretos más importantes que aprendió gracias al famoso dermatólogo de Nueva York, el Dr. Dennis Gross y que nosotras hoy añadimos a nuestra lista de tips favoritos.

Como bien explica la usuaria en el video, este es el mejor truco para aprender qué ingrediente en concreto debes aplicar bajo tus ojos para ayudar a tratar e incluso hacer desaparecer las temidas ojeras. Lo único que debes hacer es tirar suavemente de la tez del contorno y comprobar si al hacerlo el color oscuro desaparece, o en cambio sigue intacto. Si éste se pierde, quiere decir que tu piel es muy fina y que las venas se transparentan, y por lo tanto necesitas producto con antioxidantes que contengan cafeína y vitamina C para contribuir al colágeo y aportar luminosidad. Pero si el tono oscuro permanece, significa que es una decoloración; el retinol, la vitaminta E y K son maravillosas para ayudar a regenerar la zona. Y el tip más importante de todos que debes recordar siempre tengas o no tengas ojeras marcadas, es que el mejor ingrediente antiedad es el protector solar. Descubre las propuestas que hemos seleccionado para ti, porque ¡nunca es demasiado pronto para empezar a cuidarse la piel!