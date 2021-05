Law Roach, el estilista más poderoso de Hollywood que comparten Zendaya y Anya Taylor-Joy

En una época donde las alfombras rojas se han limitado al mínimo, con excepciones fáciles de contar con los dedos de una mano, el estilista Law Roach se ha coronado como el más influyente de Hollywood. Así lo ha bautizado The Hollywood Reporter en su tradicional lista anual, donde reúne a los asesores de imagen más poderosos de las colinas de la meca del cine. El logro de Law Roach, nacido en el South Side de Chicago y quien se define como "arquitecto de la imagen", tiene especial relevancia ya que comenzó a trabajar en la industria hace apenas una década. Law regentaba una boutique vintage en el barrio de Pilsen en Chicago, Deliciously Vintage, cuando en 2009 Kanye West atrajo la atención de la prensa al dejarse ver en el establecimiento. Desde entonces, en su carrera como estilista ha adelantado por la derecha a muchos compañeros de profesión. La visibilidad de su trabajo se ha multiplicado en esta temporada de premios, incluso con las red carpets virtuales los estilismos ideados por Law Roach han deslumbrado. A su éxito han contribuido sin duda Zendaya y Anya Taylor-Joy, dos de las actrices más codiciadas del momento y clientas de Roach. Dos mujeres que, además, no se amedrentan ante los flashes, adoran experimentar con el vestuario y no dudan en innovar con apuestas tan diversas que es difícil etiquetarlas dentro de un estilo concreto.

El archivo 'vintage' de Law Roach en los looks de Zendaya y Anya Taylor-Joy

Además de estilista, Law Roach trabaja como jurado en el programa de HBO Max Legendary, un reality donde se combina la moda con la subcultura del voguing y donde diferentes grupos compiten entre ellos semanalmente. Además, continúa trabajando en su colección de diseños vintage, muchos de los cuales han abandonado temporalmente su archivo personal para ser lucidos en la alfombra roja. En su poder hay vestidos del Courrèges más codiciado, el de los años sesenta, o creaciones de Bob Mackie, diseñador fetiche de Cher en los setenta. A veces, sus clientas dan uso a estas joyas, como el vestido de novia de Bob Mackie que Anya Taylor Joy llevó en una premiere de la película Emma. Más recientemente, la protagonista de Gambito de dama, de quien Law Roach ha dicho que irradia un aura como de hada de cuento, ha aparecido en el programa Saturday Night Live, con un minivestido azul marino de inspiración yeye firmado por André Courrèges.

También de su colección era el Alta Costura de 1982 creado por Yves Saint Laurent y lucido por Zendaya hace unas semanas en una gala de premios. Una pieza con mucha historia detrás pues había pertenecido a Eunice Johnson, empresaria afroamericana y editora de la revista Ebony. Ninguna elección es casual: "Nos estamos encargando de asegurarnos de manterner vivos a estos iconos, para que se continúe hablando de ellos", explicó Law Roach al respecto de este look en una entrevista a The Hollywood Reporter. Pero, si hay un look que ha encumbrado al estilista en los últimos tiempos es el elegido por Zendaya para los premios Oscar de este año. La intérprete de Euphoria brilló en sentido literal y figurado gracias a un espectacular vestido amarillo canario inspirado en Cher (a diferencia de sus dos clientas estrella, menos activas en redes sociales, Roach comparte en su perfil de Instagram todos los detalles detrás de cada vestuario). Una pieza creada a medida por Pierpaolo Piccioli para Valentino, marca de la que Zendaya es imagen. Un vestido onírico y etéreo con escote palabra de honor y abertura bajo el pecho que en la noche de los Oscar casi consigue robar el protagonismo a la propia gala.

Como ha explicado el propio Roach en varias entrevistas, su relación con Zendaya es casi fraternal. Juntos acuden a los desfiles y en 2019, el estilista asistió por primera vez a la gala Met junto a la actriz, vestida ella como Cenicienta y él como hada madrina, los dos de Tommy Hilfiger. Law empezó a trabajar con ella cuando la ahora estrella era una chica Disney y las grandes firmas que en la actualidad adorarían vestirla no eran tan accesibles. Desde sus inicios, este tándem ha abogado por los sellos emergentes, tratando también de apoyar a diseñadores negros, si bien en los últimos tiempos Zendaya ha apostado por las grandes firmas: del Tom Ford magenta que llevó a una entrega de premios en enero de 2020 (el estilista ha confesado recientemente que este es de sus looks favorito), al Versace vintage visto en octubre del pasado año en la última edición de los Green Carpet Fashion Awards. El Pertegaz de Jorge Vázquez también se ha colado en su radar. No se le escapa nada a Law Roach.

De Celine Dion a Hunter Schafer: la varita mágica de Law Roach

La segunda mitad de la serie de HBO Euphoria, la actriz Hunter Schafer, es otro de los rostros del momento. En los últimos meses ha desfilado en Thierry Mugler y se ha convertido en imagen de Prada y Shiseido, dos suculentos contratos que confirman a la intérprete como uno de los referentes de la Gen-Z. Detrás de su estilo, la varita mágica de Law Roach.

En los últimos tiempos, el estilista ha empezado a redefinir el estilo de Addison Rae, la polifacética tiktoker, también cantante y actriz. Addison tampoco abraza convencionalismos, la alfombra roja está para divertirse, arriesgar o incluso provocar. En la pasada gala de premios MTV Movie&Tv Awards, Addison situó en el punto de mira a la marca australiana Christopher Esber, quien firmaba el conjunto de la artista: un minúsculo cropped top que apenas cubría el pecho, una falda larga negra con cinturón joya incorporado y una americana del mismo tono.

No todo va a ser Gen-Z, algunas actrices más que consolidadas, como Priyanka Chopra, confían en el criterio de Law Roach. La mujer de Nick Jonas reapareció hace unos días en la alfombra roja con un vestido dorado de Dolce&Gabanna que incorporaba uno de los complementos más famosos de la casa italiana en los últimos años. Un maxicinturón tipo corsé, rígido y de aspecto dorado metalizado. Una pieza que Naomi Campbell llevó aquel famoso día en el que acudió a finalizar su condena de servicios comunitarios enfundada en un impecable vestido plateado combinado con el mismo cinturón. El propio Roach ha sido el encargado de dar a conocer esta conexión, que ha captado el interés de muchos medios especializados.

Kerry Washington, el actor Tom Holland o Celine Dion, quien volvió a verse catapultada como icono de estilo en 2016 por la gracia (y audacia) de Law Roach, forman parte de la clientela del nuevo estilista más poderoso de Hollywood, un arquitecto de la imagen que construye looks que son mucho más que looks.