El secreto que debes probar si llevas zapatos transparentes como Kendall Jenner y Kaia Gerber

Cuando eramos pequeños las películas de Disney formaron parte de nuestro principal referente estilístico, pero no todo ese aprendizaje de nuestro subconcisente se ha quedado olvidado en el pasado. Uno de los momentos más anecdóticos de estas entrañables historias, como los icónicos zapatos de cristal de Cenicienta que perdió bajando por las escaleras del palacio, han sido la inspiración estrella para algunos diseñadores como Manolo Blahnik, Chanel y la exitosa firma italiana Amina Muaddi. Y desde hace un par de temporadas hemos visto cómo celebrities, modelos y royals de todo el mundo han caído rendidas a los zapatos fantasía, ese llamativo diseño transparente que deja el pie al desnudo y parecen haber formado parte del vestuario de un cuento de hadas. Pero no es oro todo lo que reluce, ¿verdad? A pesar de llevar una pedicura impecable, este calzado de plástico (en la mayoría de los casos) llega a empañarse sin dejar que el pie transpiren correctamente. Y sí, lo hemos podido ver por las calles de las grandes ciudades, pero no ha sido el caso de Kendall Jenner y Kaia Gerber. ¿Qué es lo que hacen para que a ellas sí le funcionen llevar los tacones de princesa del siglo XXI sin problemas?

- Acertar en la talla de tus vaqueros nuevos sin probártelos es así de fácil

Desde hace tiempo que este tipo de zapato muy especial y fotogénico, ya sea en formato sandalia, salón o bota, se ha convertido en uno de los objetos de deseo más buscados entre las prescriptoras de estilo, incluso han llegado a agotarse en algunas de las marcas. ¡Y no nos extraña! Cansadas de llevar todos los días las zapatillas de deporte hasta para ir a trabajar, es el relevo más interesante que aporta un toque diferente al estilismo. Pero antes de descubrir el tip estrella que ha unido a estas celebridades, lo primero que debes de hacer es comprobar que el modelo elegido es tu número, ni uno más ni uno menos, porque este error también puede hacer que el interior se condense.

El truco para llevar bien zapatos transparentes y que no te hagan daño

Ya habrás comprobado que el calor y el sudor no es una buena combinación con tus zapatos de PVC favoritos, pero no te preocupes, porque tenemos la solución con la que nunca más te verás en un apuro parecido. Con este truco de belleza que ha publicado la influencer Katrena en su cuenta de TikTok, ha revolucionado las redes sociales y estamos seguras que es el mismo que siguen las modelos.

Loading the player...

- Hay un truco de estilismo que disimula la tripa hinchada y es muy fácil

Como bien explica la usuaria en el tutorial, es muy común que este tipo de zapatos terminen empañándose, pero con este sencillo gesto que ha mostrado, vas a impedir que te vuelva a suceder. Solo necesitas tener en mano tu aceite favorito corporal, puede ser de coco, oliva, jojoba, aguacate, almendra... Lo único que debes hacer es aplicar un par de gotas en tus manos (o directamente en el dedo), frotarlas bien y pasarlas por todo el interior del calzado creando una capa invisible. ¿Y por qué concretamente funciona este conocido producto que ya tienes entre tu repertorio de belleza? Porque el agua y el aceite nunca se mezcla, el primero es un compuesto polar, que tiene cargas en distintas partes de sus moléculas, mientras que el segundo es apolar y no presenta esas cargas; lo que significa... ¡que tus pies no se empañarán con el sudor aunque los lleves durante largas horas al día en los zapatos de Cenicienta !