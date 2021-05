Chufy nos enseña 5 formas de llevar un vestido estampado y lograr el mejor look en segundos

No hay nadie como ella para abanderar el estilo boho más natural, Sofía Sánchez de Betak, más conocida como Chufy, se ha convertido en un referente de moda gracias a su elegancia sin esfuerzo. Ajena a las tendencias pero también a los básicos, la experta en moda ha lanzado una colección cápsula de la mano de Mango, Chufy x Mango, una propuesta que llega en el mejor momento. ¿No es la primavera-verano la temporada perfecta para rendirnos a los vestidos estampados más bohemios? Sofía es consultora, directora de moda y diseñadora de su firma de ropa Chufy, algo que no le resta tiempo para trabajar junto a Mango, marca con la que lleva colaborando cuatro años. Muy concienciada con el medio ambiente, en esta colección cápsula muchos diseños están confeccionados con algodón orgánico, un paso importante hacia la sostenibilidad.

Mallorca como fuente de inspiración

Según ha explicado Chufy, “esta colección es el resultado de una larga y fructífera relación con la familia de Mango y conmigo misma. Tras años de colaboración, hemos llegado a entendernos tan bien y disfrutamos tanto del proceso creativo, que trabajar juntos es algo natural y divertido. Además, recorrer el mundo de la mano de una marca tan icónica es un honor que nunca imaginé”. La experta en moda pasa largas temporadas en Mallorca y la isla se ha convertido en una poderosa fuente de inspiración para Chufy: los viajes en coche por sus carreteras, repletas de arbustos de arenaria, la ciudad mallorquina de Campanet o la luz inigualable de un atardecer en el mar Mediterráneo son algunos de los elementos que han inspirado la colección.

Flores, geometría, 'paisley'... y otros estampados que no pasan de moda

Desde el punto de vista de las tendencias, los vestidos guardan cierta estética atemporal pero no son en absoluto básicos o simples. Son perfectos para incluir en tu maleta de vacaciones con destino playero, pero también ideales para lucir en conjuntos urbanos, cambiando las sandalias planas de cuerdas por zapatillas blancas o zuecos de madera. La estética boho de Chufy queda patente en los vestidos de líneas fluidas y con estampados de flores, dibujos geométricos o detalles paisley, uno de los elementos más característicos del armario bohemio.

Guiños a las tendencias

Los diseños ideados por Chufy en colaboración con Mango podrían seguir colgados del armario durante años sin pasar de moda. No obstante, las propuestas incluyen sutiles guiños a las tendencias. Por ejemplo, no falta el escote en la espalda, una abertura muy presente esta temporada, perfecta para esas chicas que buscan vestidos especiales pero no difíciles de llevar. Los volantes, vistos en las mangas o en el bajo de algunos vestidos, funcionan como el perfecto adorno romántico, mientras que los cordones acentúan el lado desenfadado de estas creaciones de aire veraniego. Si tú también estás deseando que llegue el verano, adelántate con algunos de estos vestidos todoterreno, ya disponibles en la tienda online de Mango y en algunos puntos de venta seleccionados.