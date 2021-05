De 'top model' a escritora y diseñadora eco: Vanesa Lorenzo, en FASHION junio

Loading the player...

Con solo 10 años, comenzó a trabajar como modelo y siendo todavía una adolescente, se marchó fuera de España para comenzar una carrera que no solo ha sido larga, sino que ha sabido ir ampliando y adaptando a cada momento de su vida. Ahora, con 44, Vanesa Lorenzo también es diseñadora ‘eco', escritora (ha firmado dos libros sobre el yoga y el crecimiento personal), yogui... además de mamá de dos niñas. "Ser madre trabajadora implica saber gestionar bien el tiempo. Estoy aprendiendo a priorizar para atender a lo que es importante y no a lo que es urgente", explica a FASHION en el nuevo número, del que protagoniza la portada. No te pierdas el making of de este reportaje y descubre la entrevista completa en FASHION junio, ya a la venta por 2,20 euros.

Reconoce que echa en falta su época como modelo internacional ("Además de la adrenalina de los desfiles, la vida nómada y mi época en Nueva York"), pero también sabe cómo disfrutar de las pequeñas cosas junto a su familia: "Muchas veces, una pequeña salida urbana para pasear y comprar una rica merienda es ya un planazo". Vanesa Lorenzo ha encontrado un equilibrio perfecto entre su trabajo y su vida personal, y el yoga ha tenido mucho que ver. "El bienestar que proporciona esta práctica milenaria es a nivel físico y a nivel mental, te ayuda a gestionar mejor las emociones y a usar la respiración de forma consciente", nos cuenta la modelo catalana en FASHION. Lee toda la entrevista en la nueva revista, en la que también encontrarás todas las tendencias que debes conocer este verano.