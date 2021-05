¿Ropa sin arrugas y en menos espacio? El genial truco de las estilistas para hacer bien la maleta

Por fin ha llegado ese día en el que cierras la pantalla del portátil, apagas el despertador y puedes viajar a ese destino que llevas soñando desde hace mucho tiempo con tus amigas o tu pareja. Eso sí, también toca volver a hacer algo que suele darnos pereza: preparar la mateta y hacerlo bien. Elegir qué nos llevamos y cómo lo combinaremos no siempre resulta tarea sencilla porque no conseguimos organizar bien el espacio que tenemos (¡y más si es una maleta de cabina!). ¿Cuántas veces has dejado para última hora este momento? Seguramente que bastantes, ¿verdad? Entre capas y capas de ropa, zapatos y complementos has terminando desistiendo y haciendo una selección bastante pobre porque no puedes colocar estratégicamente todas las cosas que te quieres llevar para una semana de desconexión, ahora que puedes viajar libremente con el famoso pasaporte covid que entrará en vigor a partir del 1 de julio según fuentes oficiales. Pero he aquí la cuestión: ¿sabes hacer el equipaje de forma correcta y que la ropa no se arrugue?

- Hay un truco de estilismo que disimula la tripa hinchada y es muy fácil

El truco de una experta en moda para hacer bien la maleta y que no se arruge la ropa

Si viajabas usualmente sabrás que existen varios tips para organizar los compartimentos, pero que no te sirven porque al final terminas con la ropa arrugada y necesitas plancharla. Tranquila, esto nunca más te va a volver a pasar, porque sabemos cómo hacerlo de la forma correcta y con la que puedes llevarte todo lo que quieras contigo sin que necesites plancharlo cuando llegues al destino. Sí, todo a casi todo lo que tenías en mente puede llegar en perfectas condiciones gracias al tutorial que ha publicado en TikTok la estilista y empresaria Linday Albanese, que ya lleva más de 122 mil reproducciones en menos de 24 horas, un consejo muy común entre las celebrities. ¿Prepara para descubrir el truco más fácil y rápido para conseguir la maleta de tus sueños?

Loading the player...

- Acertar en la talla de tus vaqueros nuevos sin probártelos es así de fácil

Como has podido ver en el video, lo único que necesitas es una (en este caso varias) bolsa de plástico, las típicas que consigues en las tintorerias o comercios de lavandería. Básicamente lo que tienes que hacer es colocarla sobre el suelo extendida y encima la prenda de ropa (y previamente planchada) que quieras incluir en el equipaje. El gesto es muy fácil, únicamente tienes que empezar con uno de los extremos de la bolsa a enrollar y entrelazarla con la prenda hasta que termines. ¡Y listo! Ya puedes viajar del avión y enfundarte en tu vestido favorito sin una sola arruga tras estar varias horas doblado.