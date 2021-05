Tamara Falcó cae rendida al vestido que llevan las francesas más estilosas

Desde hace décadas el estilo de las mujeres francesas es famoso por aunar detalles clásicos con otros más en tendencia y atrevidos llegando a crear estilismo únicos que se convierten en la inspiración perfecta para cualquier día del año. Y estas últimas semanas de primavera, cuando las alta temperaturas se van instalando en la ciudad, sus looks compuestos de vestidos con sandalias, bailarinas y alpargatas, son la referencia estilística que necesitamos para esos días frente al armario cuando no sabes qué ponerte. Una de las mujeres españolas con más sentido del gusto, Tamara Falcó, ha seguido sus pasos al pie de la letra con su último look y sí, hemos caído rendida a su elección. Si hace unos días nos demostraba cómo podemos parecer más bronceadas con un look de boda, ahora con su nueva incorporación al vestidor ha hecho que viajemos a los maravillosas calles de París sin movernos de casa.

No es ningún secreto que la hija de Isabel Preysler suele apostar por este tipo de prendas cómodas, femeninas y versátiles que puedes llevar tanto a la oficina como a una comida con amigas, o incluso... ¡para cocinar! Y con este favorecedor vestido floral de corte retro -que ahora es tan tendencia- tiene la manga corta, el escote en forma de 'V' y las mangas ligeramente abullonadas. Y como era de esperar sus fans han reaccionado rápidamente.

Este bonito y primaveral diseño pertenece a la nueva colección de una de las firmas galas más importantes del sector y la favorita de las expertas en moda, Rouje, ¡y ya está agotado en su página web! Esta marca que apuesta por modelos timeless con estampados que favorecen a cualquier edad, fue fundada por la empresaria, influencer y diseñadora Jeanne Damas hace tan solo un par de años. Y sí, confirmamos que es el reflejo real de cómo viste una chica parisina para cualquier plan que pueda surgir a los pies del río Sena, en los pasillos del Museo Louvre o en los jardines que rodean la Torre Eiffel.

¿Pero hay algo más en lo que Falcó coince con las francesas? ¡Sí! Además de optar por a diseños delicados para un día de calor, su corte de pelo es la clave estrella si quieres cambiar de imagen y no fallar en el intento. Es cierto que una de las características más conocidas es la melena larga y desenfada como de la icónica modelo Caroline de Maigret, pero desde hace un par de años llevar una melena natural por encima de los hombros es el la última moda. Y ahora Falcó se ha convertido en la nueva chica parisina, esa que queremos llegar a ser algún día.