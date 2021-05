¿Sabes cómo colocarte la raya del pelo para que te favorezca según tu cara?

Suena el despertador, subes la persiana, te diriges al armario y te viste con el look que has elegido para ir a trabajar. Y cuando por fin has superado al sueño mañanero, te miras al espejo para limpiarte la cara, hacer tu rutina de skin care y maquillarte, pero... ¿qué hacemos con el pelo? ¿Recogido o suelto? ¿Me hago ondas o lo plancho? Seguro que esto te ha pasado en más de una ocasión, y aunque a priori no lo tengas en cuenta y parezca un hecho sin importancia, llevar un peinado y la raya del pelo acorde con la morfología de tu rostro es esencial para que te favorezca. Y aunque las tendencias del momento apunten a llevar una melena larguísima, extra lisa y con la raya en el medio (además del flequillo), es un hecho que no a todo el mundo le queda igual de bien, ¡lo mismo sucede con los tonos, las mechas y el tipo de corte! Y es que este detalle estilístico juega un papel muy importante porque ayuda a equilibrar el volumen de la cara. De ahí a que haya pasado a ser uno de los últimos dilemas más comunes frente al tocador.

- Hay un truco de estilismo que disimula la tripa hinchada y es muy fácil

El truco para hacer bien la raya del pelo según la forma de la cara

¿No sabes dónde colocar la raya del pelo para que te quede bien? No te preocupes, este tutorial de influencer de la belleza Florencia Guillot, que ya acumula casi 270 mil reproducciones en la plataforma de TikTok, será tu nuevo aliado para resolver todas las dudas que puedas llegar a cuestionarte. Y sí, aunque te parezca sorprendente todo dependerá de una sencilla cuestión que también afecta a algunos complementos como las gafas: ¿qué tipo de rostro tienes?

Loading the player...

- Sabemos cómo atar bien las alpargatas para que no se te deshaga la lazada

Como bien has podido ver en este interesante video, lo primero a lo que debes prestar atención es a la morfología de tu rostro. Si lo tienes redondo como Selena Gómez, debes hacerlo justo en el medio para que la atención se centre en esa zona y no tanto en los lados, pero si en cambio es cuadrado o rectangular con la mandíbula bastante acentuada como la actriz Keira Knightley, trata de colocarla ligeramente de lado para restar seriedad y suavizar así las facciones.

En cuanto a la forma corazón como la que tiene la intérprete que protagoniza la serie Emily in Paris, Lily Collins, lo correcto es también hacia un lado ya que el inicio del cabello está muy marcado y la barbilla normalmente suele estar ser prominente. Si es más bien alargado como el de Sarah Jessica Parker, que se caracteriza por tener la frente amplia y el mentón acentuado, puedes dejar la raya en el medio para que haga volumen a ambas partes. Y por último, los rostros ovalados, triángulos y diamantes... ¡le quedan casi todos los peinados bien! ¿Cuál es la versión que mejor encaja contigo?