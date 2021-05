Sabemos cómo atar bien las alpargatas para que no se te deshaga la lazada

Cuando el sol se instala en la ciudad es hora de despedirse de las zapatillas de deporte y las botas, para sacar del armario el calzado veraniego por excelencia que ha unido a royals y estilistas: las alpargatas. Es el zapato más versatil y con ese toque clásico con el que tanto se le caracteriza que se cuela cada temporada en los armarios de las expertas en moda, convirtiéndose en el complemento perfecto que añadir a tus conjuntos, ya sean a base de vestidos, faldas o shorts. Aunque su origen se remonta a las sandalias egipcias, nunca pasan de moda y, solo en el último siglo, han conquistado a decenas de personalidades, desde Salvador Dalí o Picasso, pasando por la reina Letizia, Kate Middleton y Meghan Markle, hasta las diseñadoras y empresarias de moda Gala González y Jeanne Damas. Una larga historia... Pero, aquí la cuestión: ¿estás segura de que sabes hacer bien la lazada al tobillo?

Desde que el gran genio Yves Saint Laurent revolucionó la industria francesa cuando las subió a la pasarela en la década de los setenta, han pasado a ser uno de los modelos zapatos más deseados. Y no nos extraña, porque son tan cómodos como las chanclas de playa. Pero seguramente que has vivido alguna vez que cuando empiezas a andar, las tiras de la alpargata se van deshaciendo, ¿verdad? No te preocupes, es algo que nos ha pasado a todas. Pero ahora sabemos cómo ponerle fin a esta duda estilística con un gesto muy sencillo.

El truco para llevar bien las alpargatas y que no se deshaga la lazada

Este interesate tutorial que ha publicado la influencer Erea Louro en la plataforma de TikTok ya tiene más de 26 mil visualizaciones; y es todo lo que necesitas ver para llevar las alpargatas de forma segura y estilosa. Olvídate de complicadas técnicas o nudos imposibles que has estado haciendo hasta ahora, porque con este simple truco estilístico que te llevará menos de dos minutos podrás lucir todos los modelos de esparteña que quieras teniendo por seguro que las tiras queden firmes alrededor del tobillo.

Como bien explica la estilista en el video, lo primero que hay que hacer es coger el lazo del zapato desde atrás y llevarlo hacia delante. Una vez hecho este cambio de tiras tenemos que introducir el pie correspondiente por el círculo que forma la lazada y ajustamos bien al tobillo. Es muy improtante no olvidar que el primer cruce vaya hacia adelante para que no se caigan y después cruzarlo nuevamente hacia atrás y así sucesivamente hasta que termines. Un truco de experto es que todas las tiras queden a la misma altura para así crear un efecto óptico que estiliza más a la pierna . Y por último, ¡haz el lazo en el lateral!