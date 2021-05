Hay un truco de estilismo que disimula la tripa hinchada y es muy fácil

¿Alguna vez te has levantado con la tripa tan hinchada que no querías estrenar ese bonito vestido ceñido que estaba esperándote en el armario? Nos ha pasado a todas, pero tenemos buenas noticias porque sabemos cómo la disimulan las expertas en moda. Y no, no hablamos de zumos détox o largas caminatas por el campo, es uno de los trucos secretos que ya has podido ver en películas, portadas de revista e incluso en la calle, pero... ¡no te has dado cuenta! Para hacer magia estilística, esa que te llevará menos de 2 minutos, solo necesitarás una prenda que ya tienes en el armario y que puedes lucir cualquier día del año: una camisa. No importa el color, el material o la textura, lo esencial es que te sientas cómoda con ella porque será parte de ese efecto óptico que rebajará el hinchazón.

La opción clásica y más conocida es llevar la camisa de forma holgada, es decir, fuera del pantalón. Pero si no te gusta este tipo de cortes y te ves demasiado ancha o bajita, sigue leyendo, porque vas a descubrir los tres consejos con los que vas acertar siempre. Son aptos tanto para las chicas como para los chicos, independientemente de la edad que tengas. Así que olvídate de las fajas y las (molestas) medias de comprensión, porque con este diseño camisero que todas tenemos en el vestidor vas a conseguir incorporar el tip estrella más famoso de las estilistas a tu día a día. Es fácil, práctico y te llevará un par de minutos. Y sí, es una de las reglas de oro que siguen los profesionales de la industria en la mayoría de los shootings y grabaciones cuando los diseños a veces fallan.

El truco de estilo para disimular la barriga hinchada

Entre las decenas de tutoriales que triufan en las redes sociales, como por ejemplo las tres formas de abrochar un wrap dress según tu cuerpo o el secreto para comprar tacones por Internet y saber que no te harán daño; ha caído en nuestras manos esta semana uno que cambiará tu vida y la de tus looks para siempre, ¡te lo prometemos! Se trata de un sencillo tutorial de la influencer y consultora creativa Natalia Cebrián con el que podrás resolver todas estas dudas frente al espejo en esos días en los que no te sientes en tu mejor momento con otro tipo de ropa.

No hay uno, ¡si no tres sencillas formas de hacerlo! La primera opción como bien explica en el video, debes de meter la prenda por dentro del pantalón o la falda con la que quieras combinarla, una vez dentro la aflojamos un poco de forma que sobresalga más la camisa que nuestra barriga creando ese efecto deseado, una artimaña rápida que puedes llevar a cabo cualquier día del año, ¡incluso si le añades una chaqueta encima!

El segundo tip para distraer la atención de la zona que queremos disimular es dejar que uno de los lados de la prenda quede por fuera y el otro por dentro; este es el más socorrido cuando quieres añadir un twist diferente al estilismo y el que más se ve por las calles en las semanas de entretiempo entre las amantes de la industria. Y el último, es el más atrevido y especial, ese que puedes llevar en los días de primavera y verano. La clave es hacer un bonito nudo flojo en el centro, bajo el pecho y tapando el ombligo, ¡pero nunca olvides que sus costados deben de quedar bien definidos y ajustados a la cintura, para que no quede muy amplio y pueda estilizar tu figura!