¿Siempre se te enredan los collares? Con estre truco viral no te pasará más

Es un hecho que los complementos son parte esencial de cualquier estilismo de sobresaliente; los zapatos, bolsos, sombreros, gafas de sol y joyas son los que lo elevan a uno más sofisticado e inspirador. Y como decía la actriz Marilyn Monroe en la célebre película Los caballeros las prefieren rubias (1953), los diamantes son el mejor amigo de una chica... y en su defecto ¡los collares también sirven! Estas piezas de joyería o bisutería que todas podemos tener en el tocador, aportan ese toque diferenciador que tanto nos gusta, especialmente de cara al verano, cuando trunfan propuestas como los eslabones dorados (que como demostró Victoria Beckham es el mejor tip para parecer más bronceada sin una gota de maquillaje) o el necklace layering, la tendencia de llevar varias gargantillas juntas... que a menudo terminan enredándose. ¿A qué también te ha pasado? Si es así, este truco viral te va a encantar.

- El truco viral con el que tus vaqueros se adaptarán a tu cintura ¡en menos de un minuto!

El truco viral para que no se vuelvan a enredar tus collares

No te preocupes, porque es una de esas situaciones en las que todas nos reflejamos, ¡incluso entre las expertas en moda! La hemos llegado a vivir casi todos los días, sea la temporada que sea, pero aún más en los meses de sol y vacaciones. Nunca el emblema de more is more ha sido tan estiloso y apto hasta la fecha Y por fin sabemos cómo ponerle la solución para que no termines tirando la toalla y así poder seguir luciéndolos sin miedo a que termines destrozando las cadenas entre tantos pequeños nudos imposibles de deshacer. Este truco viral que ha revolucionado la plataforma de TikTok además de práctico ¡es el más fácil de todos! Descubre el simple gesto que te llevará menos de 10 segundos, te prometemos que cambiará tu vida y la de tus joyas para siempre.

Loading the player...

Aprender a encontrar el equilibrio entre los diferentes modelos y que quede estético, es principal, y aunque no existen reglas para superponer un diseño sobre otro (independientemente del tamaño y los colores), lo esencial es... ¡que no terminen enredados al final del día! Y con el tutorial de la influencer española Erea Louro hemos encontrado la clave que te salvará de estos apuros estilísticos. Lo único que debes hacer es intercambiar los cierres, es decir, abrochar el clip del collar más largo al más pequeño y lo mismo con el otro lado de la gargantilla, así sucesivamente si quieres añadir más de dos cadenas sobre tu cuello. No importa si son perlas, eslabones, cuentas de colores o simplemente tiene colgado varios charms, ¡porque funciona con todas las versiones! Pero si no sabes cómo lanzarte a esta tendencia, la artimaña secreta entre las que más saben de moda y que ya hemos visto sobre el asfalto durante las Semanas de la Moda, es utilizar tres modelos con diferentes longitudes para no arriesgarte a fallar en el intento.