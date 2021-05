Se alquila look de invitada: la forma más rentable de lucir los vestidos que arrasan en Europa

Todas nos hemos encontrado en esa situación alguna vez. La de comprar un look de invitada siendo plenamente conscientes de que está destinado a pasar de moda en el armario tras el evento. Para evitarlo, hay una opción más inteligente y sostenible: invertir en un diseño atemporal o en un dos piezas que puedas combinar por separado en otro momento. Pero... ¿y si pudieras usar tu look de supertendencia un solo día y, además, ahorrar dinero? Esa idea -que otras plataforma como Pantala han aplicado, vía online, a la ropa del día a día- es el punto de partida de Borow, la propuesta con la que las hermanas Chen, Eva y Joanna, buscan revolucionar el mercado de la moda de invitada en nuestro país. Y posiblemente, si sigues leyendo, tus looks más excepcionales y de las firmas que arrasan entre las expertas de moda europeas serán alquilados.

Looks del alquiler, el futuro más sostenible de la moda

"Con este proyecto queremos limpiar la imagen de ropa en España y dar a entender que no hace falta poseer una prenda para poder disfrutarla [...] Todas tenemos vestidos que hemos adquirido en una ocasión especial y que tras una puesta han acabado cogiendo polvo en el armario", aseguran las hermanas Chen. Hay demasiados aspectos a favor del mercado de alquiler en términos de moda.

Aunque la idea no es del todo nueva -desde hace años existen lugares como La Más Mona o Dresseos en los que alquilar tu look de invitada-, el enfoque de las hermanas Chen es acercar los vestidazos favoritos de estilistas, influencers y expertas en moda. Y es que, aparte de ser más sostenible, luchar el excesivo consumo de fast fashion y ahorrar dinero, gracias a Borow, también tendrás ahora la oportunidad de lucir firmas de la talla de Jacquemus, Rotate, Diane Von Furstenberg, Self-Portrait, Ulla Johnson, Victoria Beckham o Reformation por un 20% de su precio original. Pero, ¿cómo funciona Borow? Joanna y Eva, acostumbradas a esta mecánica pues comparten ropa desde pequeñas, explican todo a FASHION.

'Deja de comprar, coge prestado'

Es el eslogan de la plataforma que se propone cambiar el panorama actual. Sus fundadoras, las hermanas Chen, se han inspirado en la forma en la que ellas mismas comparten armario desde que son pequeñas. "Somos ese armario B que siempre has querido tener, con diferentes estilos y diseñadores para que juegues con la moda", aclaran. Firmas de entre las que se encuentran muchas de las favoritas de las expertas, como Rotate, la marca de la estilista Jeanette Madsen, o Jacquemus, la reina del verano al estilo francés.

Por otra parte, las fundadoras colaboran con firmas nacionales como Encinar e Inuñez, las cuales diseñan en exclusiva para dicha plataforma. "Tenemos el orgullo de poder lanzar el proyecto contando con algunas piezas exclusivas para nuestra clientela", aseguran. Todas ellas, junto al resto de firmas, a un 20% de su precio real por lo que invertir será agua pasada.

Lo único que tienes que hacer es reservar tu look para probártelo en su tienda de la madrileña calle Almirante o en tu casa. Después, podrás disfrutarlo durante cuatro días u ocho días, y sin preocuparte por las posibles manchas que aparezcan tras el evento pues, tal y como se especifica en su página web, todos los diseños cuentan con el llamado 'seguro de desmelene': "Queremos que disfrutes, perrees y bailes sin parar", por lo que se incluye en el precio un seguro de daños menores". Las hermanas aclaran que con "el eslogan de Your Sister's Closet pretendemos reflejar lo que queremos ser para nuestras clientas, el armario de una hermana o una amiga con quien te intercambiarías la ropa". Además, las hermanas Chen tienen pensado seguir incluyendo firmas de lujo comercial al circuito, por lo que no puedes perderlas de vista.