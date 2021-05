10 chaquetas finas de punto perfectas para olvidar el cárdigan clásico

Cuando guardes definitivamente en el armario el cárdigan de lana, si es que todavía no lo has hecho, las chaquetas finas perfectas para estas semanas de primavera, sustituirán a esta clásica prenda en todos tus looks. Siempre conviene mantener el fondo de armario una de esas propuestas, ideales para culminar cualquier conjunto y, de paso, evitar pasar frío cuando se quite el sol. Además de las imbatibles cazadoras vaqueras o de cuero, en el nuevo vídeo de FASHION te desvelamos 10 chaquetas finas de punto muy fáciles de llevar. Diseños de tendencia alejados de los básicos que incorporan detalles especiales a través de bordados, encajes, siluetas inusuales... pero no dejan de lado la versatilidad que siempre se busca en una apuesta de estas características.

