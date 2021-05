Jennifer Lopez deslumbra sobre el escenario con flecos, transparencias ¡y mucho brillo!

Anoche se emitió a nivel internacional el concierto Vax Live, una iniciativa creada por la organización Global Citizen cuyo objetivo era concienciar sobre la importancia de la vacunación contra el coronavirus y su distribución mundial. Bajo esta premisa, varios artistas reconocidos se subieron al escenario para poner su granito de arena y visibilizar la causa, entre ellos, Jennifer Lopez. La cantante coincidió con el príncipe Harry, uno de los anfitriones de la velada, y conmovió a los asistentes -tanto a los presenciales como a los que lo siguieron de manera virtual- al interpretar el tema Sweet Caroline junto a su madre. Además de este, cantó otros más cañeros en los que volvió a hacer gala no solo de su voz sino también de su espectacular físico. Para esta cita, lució hasta 4 conjuntos distintos, cada uno más impresionante que el anterior.

Pura sensualidad

Hace unos días, tras la grabación del concierto (no fue en directo), Jlo nos daba la primera pista sobre lo espectaculares que iban a ser sus conjuntos en esta actuación, y es que compartía unas imágenes del backstage en las que aparecía enfundada en un impresionante mono de Elie Saab. Se trataba de una pieza compuesta por un cuerpo de infinito escote en 'V', mangas abullonadas y pantalón acampanado. La parte superior estaba confeccionada en un tejido transparente decorado con pedrería y lentejuelas plateadas, y agregaba un cinturón ancho para realzar aún más la silueta. Lo acompañó de joyas de Vrai y un luminoso maquillaje, en el que destacaban las pestañas XL, realizado con productos de su propia línea de belleza.

Reafirmó su pasión por los diseños-joya

Una vez sobre el escenario, Jennifer se superó con otro lookazo, firmado esta vez por el libanés Zuhair Murad. Concretamente, era otro mono, perteneciente a la colección de Alta Costura Primavera 2021, tan increíble que solo podemos definirlo como una joya. De nuevo, mantenía el patrón súper entallado, de escote pronunciado y pantalón acampanado, aunque añadía unas teatrales mangas-capa. El diseño entero estaba cuajado de pequeños cristales, pedrería y flecos, cuya presencia se intensificaba en el bajo del pantalón. Dejando claro una vez más que el minimalismo no va con ella, Jlo lo combinó con unos maxipendientes colgantes... ¡y micrófono a juego!

Del brillo al color block

Justo antes de finalizar el concierto, volvió a subirse al escenario para poner al público en pie con su Ain’t Your Mama, y lo hizo con un radical cambio de look, aunque, como no podía ser de otra manera, manteniendo su característica sensualidad. Dejó los brillos a un lado para apostar por el color block de la mano de Versace mediante un minivestido amarillo que combinó con medias de rejilla y botas altas de taconazo. En medio de la actuación, se deshizo de esta prenda y continuó bailando con un body a juego que llevaba debajo. Además, recogió su melena en una coleta alta con extra de volumen.

