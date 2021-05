¡Tras los pasos de mamá! Charlotte de Cambridge bate récords con su vestido de flores

Nadie duda de que Kate Middleton es hoy en día una de las royals más elegantes del panorama internacional, motivo por el que sus looks son analizados hasta el más mínimo detalle e imitados por millones de mujeres en todo el mundo. Este furor por los conjuntos de la duquesa de Cambridge, especialmente cuando viste prendas de marcas asequibles como Zara o Mango, desembocó en el conocido 'efecto Kate', por el cual los diseños que lleva se se agotan casi al instante. Sin embargo, no es la única de su familia que provoca esta expectación, y es que, a sus 6 años, su hija Charlotte de Cambridge está batiendo ya récords de ventas.

¡Toda una mujercita!

El pasado 2 de mayo, la hija mediana de Kate y Guillermo de Inglaterra cumplió 6 añitos, motivo por el que sus padres quisieron compartir una nueva fotografía oficial en la que se puede apreciar lo mayor que está. En ella, la pequeña (que cada vez se parece más al Duque) sonreía a la cámara con un vestido de flores de lo más primaveral y apropiado para su edad. Aunque es más que habitual que la Princesa luzca moda española, en esta ocasión se trataba de un diseño de la firma británica Rachel Riley, concretamente una pieza de flores liberty en tono azul marino con detalles rosas. Contaba con cuello bebé, manga corta abullonada, botonadura frontal a contraste y falda evasé.

Un éxito sin precedentes

El precio de esta creación es de 59 libras (unos 68 euros aproximadamente) y no tardó en agotarse. A pesar de que la instantánea no permite apreciarlo a la perfección, el vestido se ha convertido en un auténtico éxito de ventas, llegando a agotarse apenas 12 horas después de que lo luciera Charlotte. "¡Fue una placer para mí! Fue una sorpresa encantadora, no me lo esperaba para nada y estaba arreglando en el jardín en ese momento!" ha explicado la dueña de la firma a Hello!. Ha remarcado, además, que ha sido el diseño que más rápido se ha vendido en la historia de su marca, por lo que han tenido que incorporar un sistema de prerreserva para aquellos que deseen hacerse con él. De esta manera, actualmente puede leerse un mensaje en la web que demuestra el auténtico fenómeno que ha supuesto este look: "Debido a su popularidad, algunas tallas están agotadas, pero puedes reservarlo y te haremos saber en cuanto esté listo para ser enviado".

Tras los pasos de mamá

La diseñadora ha dado también su punto de vista sobre los looks de madre e hija: "Personalmente, creo que la duquesa de Cambridge siempre acierta en lo que a sus elecciones de moda se refiere. Combina moda asequible con diseñadores exclusivos, viste muchas marcas británicas y es famosa por repetir sus looks varias veces. No tengo ninguna duda de que la princesa Charlotte se convertirá en un icono de estilo igual que lo es su madre, y estoy deseando ver la evolución de su estilo mientras continúa creciendo y madurando".