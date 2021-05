Se acabaron las gafas redondas, este verano arrasarán las de montura rectangular

Es el accesorio más poderoso de la temporada de primavera-verano. Además de necesarias para proteger la vista de la radiación solar, las gafas de sol funcionan como el toque final perfecto para animar los conjuntos más básicos y para restar sobriedad, o sumar sofisticación de acuerdo al tipo de imagen que se quiera proyectar. Esta temporada, el minimalismo permanece pero esto no quiere decir que la paleta cromática se limite a los neutros colores de siempre, con la llegada del buen tiempo las gafas de sol, igual que el armario, se tiñen de color. Entre tanta variedad, hay un tipo de silueta que se dibuja como la más exitosa de la temporada, las gafas de montura rectangular arrasan entre las modelos. De Emily Ratajkowski a Hailey Baldwin, parece que ya tenemos la primera supertendencia del verano.

Como decíamos, la empresaria Emily Ratajkowski ha sido de las primeras en apostar por esta clase de diseños. Hace solo unas semanas, paseando por las calles de Nueva York, era fotografiada con unas favorecedoras gafas rectangulares en color carey. Se trata de un modelo de la firma Reality que ha llevado en más de una ocasión y que también ha convencido a compañeras de profesión, como la top Hailey Baldwin. La mujer de Justin Bieber ha encontrado en este práctico complemento un aliado perfecto para potenciar el aire de tendencia de sus looks. Mientras que Emily se decanta por el clásico carey, Hailey introduce un punto de luminosidad con la montura de pasta blanca.

La versión más llamativa de las gafas de sol rectangulares la ha llevado Rihanna. La cantante ha lucido en varias ocasiones una propuesta geométrica de la marca Ssense, fabricadas en Italia y con una llamativa montura rectangular de pasta que se alarga en los laterales. En color verde caqui, confirma el éxito de las monturas de colores, una tendencia a la que también ha sucumbido Chiara Ferragni con la colección de gafas de sol de edición limitada que lanzó con su firma homónima y se agotó en cuestión de horas.

¿A quién favorece este tipo de montura?

Normalmente, las gafas de monturas cuadradas o rectangulares favorecen sobre todo a rostros redondos, es lógico pensar que un diseño redondo acentuaría más esa forma circular. La silueta rectangular ayuda a afilar el rostro, logrando un equilibrio natural. De igual forma, los modelos ovalados suelen jugar a favor de las caras más angulosas. Rihanna podría encajar dentro de la categoría de rostro redondeado, y lo cierto es que las gafas que lleva, a pesar de ser muy amplias, no resultan exageradas en exceso. No obstante, no hay que ceñirse por completo a estas normas no escritas ya que Emily Ratajkowski o Hailey Baldwin tienen un rostro más alargado y también lucen a la perfección esta clase de monturas geométricas.

Sobre la pasarela, firmas como Valentino proponen completar el look más sofisticado del verano con unas gafas rectangulares en color verde. Una tonalidad presente no solo en la montura, también en los cristales. En el plano de las marcas asequibles, por supuesto Zara ha dado ya el visto bueno a la tendencia con una creación de pasta en rojo con lentes oscuras, una compra que ya imaginamos combinada con un vestido de flores o unos vaqueros y una blusa especial.