¿Sabes comprar zapatos de tacón por internet? El truco viral para acertar y que no te hagan daño

Entre las cómodas zapatillas de deporte, que esta temporada han ganado terreno en el armario, y las famosas dad sandals que son tendencia y han conquistado el street style, aún hay lugar para los zapatos de tacón, esos que estamos deseando volver a ponernos en el próximo evento. Es cierto que esperamos como agua de mayo a que suenen las campanadas para enfundarnos ese vestido de ensueño que lleva meses colgado en el vestidor con la etiqueta. También combinarlo con esos taconazos que has visto en la página web de tu tienda favorita y que te han robado el corazón en un abrir y cerrar de ojos... pero, ahora llega la gran pregunta que todas nos hacemos antes de pulsar el botón de "comprar": ¿cómo saber si ese par de tacones será realmente cómodo y estable sin probármelo? ¿Será una inversión acertada? ¿O los dejaré abandonados en el zapatero como ha ocurrido en otra ocasión? Gracias a este truco viral, nunca más tendrás dudas.

Hemos encontrado la solución que tanto necesitábamos y con la que. por fin, resolveremos estas dudas que nos han acompañado desde hace años. Gracias al tutorial de la influencer Raquel Reitx, hemos descubierto los tips estrella para no fallar a la hora de comprar este diseño, y sí, ¡se han hecho virales acumulando más de 30 mil visitas en tan solo unos días! Aquellas que amamos por encima de todas las cosas los zapatos y que envidiamos la colección de nuestra querida Carrie Bradshaw, hemos aprendido con el paso del tiempo (y los errores) que los modelos con plataforma, sí, esos que han vuelto al ruedo gracias a la última colección de primavera-verano de Saint Laurent, entre otras firmas, son infinitamente más cómodos.

Según la influencer española, el primer paso es observar la inclinación de la suela delantera y la punta: si no está completamente a ras del suelo, todo el peso recaerá en la zona del empeine, creando heridas y ampollas con el paso de las horas. La rectitud del tacón también es importante: si es totalmente recto, será más incómodo y podrás estar sobre ellos poco tiempo, en cambio, si tiene una mini plataforma en pendiente (que pasa casi desapercibida) bajo el talón, además de ser más estético como comenta la usuaria, es mucho más estable y te asegura poder pasar el día entero subidos a ellos.

Por otro lado, la sujeción aporta seguridad a la hora de andar por la calle. Están los clásicos modelos abrochados al tobillo con pulsera (aunque en alguna ocasión estos pueden acortar la estatura visualmente), y también existen aquellos que tienen una buena y mínima elevada sujeción en la parte trasera del pie. Y no, no importa si sus medidas no llegan a las 5 o 6 centímetros de altura o incluso superan los 12, lo fundamental siempre es su grosor, ¡cuanto más ancho sea, mejor!