Sandra Gago: 'Tenía infinitas ganas de volver a trabajar'

Todos tenemos (muchas) ganas de recuperar nuestra vida normal... y parece que, poco a poco, ese momento se va acercando. Eventos como el Mutua Open Madrid, que, tras tener que ser anulado en 2020, esta semana vuelve a celebrarse en la Caja Mágica, así lo confirman. Un regreso esperadísimo para el que han contado como patrocinador oficial con Pedro del Hierro, que se ha convertido así en la primera firma española en vestir a los jueces de línea. Con motivo de esta alianza y de la nueva colección que la marca lanza aprovechando el resurgir del athleisure, la tendencia que invita a combinar ropa de deporte en looks urbanos, nos encontramos con una experta en tenis y en moda, Sandra Gago. La modelo, además, vive uno de sus momentos más especiales: acaba de regresar al trabajo después ser mamá de su primer hijo con su marido, el tenista Feliciano López.

"Tenía infinitas ganas de volver a trabajar porque al final, entre el embarazo y la pandemia, hubo un parón muy largo. Y la verdad que cada uno de los proyectos que estoy haciendo en estos meses me están haciendo especial ilusión", explica la modelo a FASHION en una entrevista en la que también nos habla de cómo ha cambiado su estilo ahora que es madre y de si le gustaría que el pequeño Darío heredara la pasión por el tenis que comparten sus padres. Lo que es seguro es que muy pronto veremos al bebé a pie de pista, igual que hemos visto a Sandra en la Caja Mágica después de esta entrevista para la que eligió un look ideal para esta época: camisa, bermudas vaqueras y gabardina de Pedro del Hierro; prendas que puedes encontrar aquí y que, como ella misma nos cuenta, "favorecen y son muy cómodas para cualquier momento del día y cualquier situación".

La modelo propone llevar este look con una gorra, el accesorio de la temporada, ya que, como nos cuenta en nuestro encuentro, no se trata de elegir entre básicos o tendencia, sino que es posible combinar comodidad con piezas más especiales, tanto en looks de día como en aquellos creados para esas celebraciones que, según explica a FASHION, tiene tantas ganas como la mayoría de recuperar.