Un pantalón blanco, 10 looks de tendencia para todos los estilos

En las calles de París, la prescriptora Alexandra Pereira, opta por combinar el pantalón blanco, esa prenda sinónimo del buen tiempo, con una americana clásica y un cropped top que añade un aire informal. Otras amantes de las tendencias, se decantan por los incomustibles tejanos claros, combinados con zapatillas de primavera, sandalias tipo pala o cualquier calzado cómodo para hacer frente a los días más largos. El pantalón blanco en todas sus versiones, de la más desenfadada a la más formal, se cuela como compra comodín con la que resolver cualquier look cuando no sepas qué ponerte o no tengas demasiado tiempo para pensarlo frente al espejo. Descubre en el último vídeo de FASHION los 10 looks con pantalón blanco para todos los armarios, del clásico al transgresor, y encuentra el tipo de prenda y de fórmula de estilo que mejor encaja con tu forma de vestir para no separarte de este básico durante toda la temporada.

