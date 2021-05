Un collar de eslabones dorados: el truco de estilo de Victoria Beckham para iluminar la piel

Entre las tendencias más populares que se suben a la pasarela de grandes casas de moda y las que se afianzan en la calle durante las Fashion Weeks, también hay lugar para apreciar e incorporar a nuestra vida los trucos de las expertas en la materia. Como por ejemplo, el video viral que ha revolucionado la plataforma TikTok para conseguir que los vaqueros se adapten a tu cintura perfectamente en menos de un minuto. En esta línea de trucos fáciles de copiar, hoy hemos descubierto el tip secreto más sencillo y efectivo de Victoria Beckham, ese que te solucionará más de una duda estilística (e incluso de belleza) estas primeras semanas de buen tiempo en las que aún no has podido tomar el sol. Y lo mejor de todo es que añadirás un sutil bronceado a tu piel sin aplicar una sola gota de maquillaje... ni viajar una semana al paraíso caribeño de la islas de las Bahamas.

- Los pendientes 'kitsch' que han unido a Rosalía con los Beckham

Solo necesitarás una pieza para triunfar como Bekcham: un collar... de eslabones dorados. Sí, este llamativo accesorio vivió su momento álgido en los años noventa y ahora vuelve pisando fuerte al tocador de las amantes de las joyas en forma de microtendencia, esa que ya hemos visto entre las chicas más estilosas en las redes sociales.

Como bien nos ha demostrado la diseñadora británica a lo largo del tiempo, y ahora que los ha incluído en la última colección de su marca homónima, este sencillo complemento que todas deberíamos de tener entre nuestras joyero, ilumina la piel del escote y del rostro restando años autománticamente. ¡Pero eso no es todo! También aporta ese toque de color bronceado que tanto nos favorece, independientemente de si has ido o no a la playa unos días. ¿Y como sucede esto? nada más ni menos que por un efecto óptico: los pequeños y casi imperceptibles reflejos de la luz del sol. Solo necesitas uno de estos 5 diseños ideales que hemos elegido para ti para comprobar estos beneficios.

- Looks de tendencia para chicas clásicas: las compras que transforman los básicos

Nicola Peltz, novia de Brooklyn Beckham, también conoce el truco

Su querida nuera, la modelo Nicola Peltz (que pronto contraerá nupcias con el mayor de la familia), es aficcionada en apostar por piezas que fueron tendencia décadas atrás. Y hace ya tiempo demostró que ya conocía el truco estrella de Victoria y no ha dudado en apostar por él, aunque lo ha hecho con unos aros grandes y finos, muy al estilo Rosalía. Una vez más, este tipo de joyería o bisutería promete ser el accesorio de tendencia puedes llevar fácilmente con tus estilismos favoritos de primavera y verano sin necesidad de combinarlo con más piezas.