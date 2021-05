¿Ganas de vacaciones? Sigue los consejos de Rocío Osorno y estrena ya los bikinis de tendencia

Mayo ha llegado este año casi por sorpresa, y con él, por fin, el buen tiempo... y también nuestras ganas de volver a soñar con las vacaciones. Las escapadas a la playa se dibujan de nuevo en un horizonte -esperemos- próximo, aunque ya hay quien ha podido disfrutar de unos días de sol y mar. La influencer sevillana Rocío Osorno es una de esas afortunadas, ya que viajó hasta Begur, en la Costa Brava, para protagonizar la nueva campaña de Calzedonia. Con el Mediterráneo de fondo, la diseñadora andaluza nos adelanta los próximos bikinis de tendencia, modelos a todo color que, como ella misma explica a FASHION, podrías estrenar hoy mismo en tu ciudad.

"Mi momento favorito del verano es un atardecer con amigos en la playa", afirma Rocío Osorno. La sevillana se ha convertido en la elegida para presentar lo último de Calzedonia en la campaña Summer Feelings con Rocío Osorno. "Ha sido un proyecto muy ilusionante desde el principio y en el que lo hemos pasado muy bien durante todo el proceso", explica a FASHION. A pesar de que la grabacion no fue fácil ("el viento y las temperaturas lo pusieron un poco complicado", nos cuenta), las imágenes evocan esa sensación de ver descender el sol hacia el mar... y también nuestras ganas de volver a pisar la arena de la playa lo antes posible.

Un bikini y una camisa es todo lo que necesita Rocío Osorno para disfrutar de esa clase de momentos. ¿Qué más llevaría en su maleta una experta en moda como ella para unos días en la costa? "En mi maleta nunca faltan un par de vestiditos cómodos y unas cuñas que sirven tanto para el día como para la noche. Y bikinis ¡por supuesto!", afirma. Y el plural no es casualidad ya que, explica, no podría quedarse con un solo dos piezas de esta nueva colección como favorito: "Me gustan todos. El modelo Miami -en lila en la foto superior- me parece muy cómodo, el Formentera -última foto- es muy favorecedor en todos sus colores, el de las flores es un imprescindible para todos los veranos...".

Aunque ella los ha podido lucir a pie de mar, no es necesario viajar hasta la costa para estrenar tus nuevos bikinis. Y es que, para fortuna de quienes viven en el interior, las tendencias apuestan por combinar la ropa de baño con tus básicos más atemporales. Así aconsejar llevarlos la influencer: "Los bañadores sientan muy bien como bodies con un vaquero, y un top bonito de bikini en negro puede quedar muy favorecedor con una americana para salir a cenar, por ejemplo".

Cómo encontrar el bikini ideal

Los bikinis de esta nueva colección son diseños sencillos aunque incorporan detalles de tendencia muy favorecedores como cut outs en el escote, o strapping, cintas que cruzan el abdomen y afinan visualmente la cintura. Los colores también han sido estratégicamente seleccionados porque no solo transmiten alegría, sino que potencian el bronceado. Aunque, según Rocío, lo fundamental es que te hacen sentir y verte bien. "A la hora de elegir un bikini, lo más importante es la comodidad y que te favorezca, sin duda. Y si además es tendencia, pues mejor que mejor, pero creo que es muy importante estar segura de ti misma, sobre todo en bikini, y sin compararnos con los demás", afirma.

"Todas somos maravillosas, cada una en su forma y estilo, pero todas somos geniales y así debemos sentirnos", explica, sumándose a un mensaje que, desde hace un tiempo, no hace sino ganar fuerza en las redes y que también está presente en campañas como esta, que reemplazan a las jovencísimas modelos habituales por chicas con las que las clientas se sienten más identificadas. En este caso, una mamá empresaria -tiene una firma de novias y de invitada- cuyos planes de verano son similares a los de muchas treintañeras: "pasaré un par de semanas en las playas del Sur y también disfrutaré de estar tranquila en mi casa con mis niños".