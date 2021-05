Vaqueros y zapatillas, maxivestidos con sandalias y otros looks de tendencia con zapato cómodo

Cuando te falte inspiración a la hora de elegir cómo vestir en un plan especial o cuando no tengas demasiado tiempo para pensar en qué ponerte para ir a trabajar, nada mejor que dejarse caer por el Street Style de las grandes capitales de la moda. Poco a poco, los conjuntos urbanos de estilistas, editoras y otras expertas de la industria, vuelven a las calles, siendo un escaparate perfecto para amantes de las tendencias. En el nuevo vídeo de FASHION, recopilamos los looks cómodos aprobados por las chicas mejor vestidas, donde no faltan fórmulas de estilo atemporales (por ejemplo, la mezcla de vaqueros y zapatilas), pero tampoco las alternativas cercanas a las tendencias, donde entran en juego los mocasines, las bailarinas, los maxivestidos estampados....

