El truco viral con el que tus vaqueros se adaptarán a tu cintura ¡en menos de un minuto!

Una de las cosas más complicadas al crear un fondo de armario es dar con el vaquero perfecto, sin importante las tendencias del momento. Ese modelo que te sienta bien cualquier día del año ya sea primavera o invierno, que se ajusta a la perfección a tu cuerpo, y te hace sentir guapa y estilosa aunque lo combines con los básicos más básicos. Seguramente, mientras estás en su búsqueda y captura de tienda en tienda, has ido abandonando al final del armario varios par de jeans casi sin estrenar y que te encantaban porque te quedan demasiados holgados en la cintura. Pues no te preocupes: no va a volver a pasar, porque… ¡tenemos el truco definitivo y casero que resolverá todos estos problemas estilísticos! ¿Utilizar un cinturón? ¿Un goma interior para ajustarlo? ¿Llevarlo a la modista? No, mucho más sencillo y rápido que todo eso. Las usuarias de las redes han desvelado los trucos virales que ya han conquistado a las amantes de la moda (y el denim, claro).

Cuando vayas a darte por vencida y volver a sepultar en las profundidad de tu vestidor los que hasta hace un tiempo eran tus vaqueros favoritos porque la cintura no se amolda a tu cuerpo y el cinturón que tienes no combina con el bonito estilismo que ya habías pensado, es el momento de escalar a otro nivel. No importa si no eres experta en manualidades, en patronaje o costura, porque estos dos tips low-cost, que han revolucionado las redes sociales, son aptos para cualquiera ¿y lo mejor? ¡te llevarán menos de un minuto!

Como has podido ver en el video, la primera versión que ya ha acumulado miles y miles de likes en TikTok, hace uso de un pendiente tipo perla (debe de ser de tamaño medio para que sirva) que simule a un botón. Lo añades a la distancia que necesites en ese momento y enganchas a este botón ficticio el cierre del pantalón.

La segunda opción es utilizar un botón ajustable metalizado (que puedes conseguir en cualquier mercería). Ella lo incorpora manualmente en la primera trabilla del pantalón y sigue los mismos pasos de la explicación anterior. ¡Y listo! Ya podrás enfundarte en todos (o casi todos) los jeans que has dejado olvidados durante estos últimos meses e incluso años.