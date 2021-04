Tamara Falcó estrena el chaleco de Zara que llevaría la mismísima Coco Chanel

En todo buen fondo de armario hay prendas que fueron popularizadas por grandes diseñadores de moda como las camisas blancas o la gabardina. Y del mismo modo, también existen algunos tejidos que no deben faltar en tu repertorio de primavera-verano, sea la tendencia que sea, como el famoso denim... ¡o el tweed! Este último, al que ahora ha caído rendida Tamara Falcó, fue popularizado por la célebre modista Gabrielle Chanel tras la Primera Guerra Mundial. Adaptó este ahora icónico material procedente de las montañas de Escocia (y hasta entonces apto exclusivamente para el vestuario masculino) a sus colecciones prêt à porter de mujer convirtiéndolo en un hito de la industria que sigue siendo el binomio perfecto entre lo casual y lo elegante.

- Tamara Falcó revalido su triunfo del 'corsé-joya' con un nuevo top de guipur

Tamara no ha dudado en enfundarse estos días de entretiempo (en los que es más complicado crear un estilismo perfecto), en un chaleco crop de tweed negro con botones dorados de la nueva colección de Zara que conquistaría a la propia modista parisina. Se trata de un diseño de corte millennial con el que ha conquistado las redes sociales y que promete ser todo un acierto para esta época de sol y lluvia. Un modelo más que sumar a nuestra lista de chalecos que relevarán tus americanas.

Tamara lo ha combinado a la perfección con un sencillo top rib en color blanco y una boina de estilo francés que ha aportado ese toque diferenciador que tanto la caracteriza. Es un look que nos solo recuerda a las mujeres más estilosas de la capital gala -o incluso a Emily in Paris-, sino que también es una fórmula muy fácil de copiar cuando no sabes qué ponerte. Y sí, es apto tanto para ir la oficina como para disfrutar de una cena con amigas.

- Compra estos básicos por menos de 50 euros y tendrás el fondo de armario completo de cada entretiempo

Si quieres invertir en una bonita y versátil prenda de tweed en todas sus versiones (ya sea chaqueta o en formato chaleco) para poder lucir tanto con jeans como con faldas o vestidos esta temporada, descubre las propuestas más interesantes que puedes añadir hoy mismo a tu vestidor. Como ves, Zara propone llevar su chaleco con shorts a juego, pero cuando tengas uno podrás comprobar lo bien que queda con todos tus básicos favoritos.