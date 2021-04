El regalo de Justin Bieber a Victoria Beckham que ha dividido a los fans de la diseñadora

Hace demasiados meses que dejamos de ver a Victoria Beckham paseando por las calles de Londres subida a unos zapatos de tacón con varios centímetros de altura, luciendo sofisticados conjuntos de inspiración working y oculta bajo unas anchas gafas de sol. En los últimos tiempos, la diseñadora ha compartido sus elecciones de estilo a través de las redes sociales, y ha desvelado que, como muchas anónimas del mundo, para teletrabajar también se decanta por prendas cómodas, como los conjuntos de punto. La hemos visto con vaqueros más veces que nunca, combinando este básico tanto con jerséis de punto como con camisas de lentejuelas. También con vestidos fluidos e incluso en alguna ocasión con leggings y zapatillas lista para entrenar. Ahora, con la desescalada cada vez más próxima, los fans de Victoria Beckham se preguntan si volverá a recuperar aquellos looks que hicieron de ella un icono de estilo. Demostrando su sentido del humor, la diseñadora ha compartido varios stories donde trata de resolver esta pregunta y, atención, Justin Bieber forma parte de la respuesta.

"Muchas personas me están preguntando qué pienso ponerme después del confinamiento... ¿qué pensamos de esta sugerencia de Justin Bieber?", ha escrito la británica en un stories. El cantante ha enviado a Victoria un diseño que forma parte de las últimas propuestas de Drew House, su firma de ropa. Se trata de unas crocs en color lila con adornos de muñecos en la superficie, una apuesta muy alejada de los gustos de la diseñadora que, sin embargo, nos encantaría ver en uno de sus looks. "Espero impaciente el resultado", ha añadido Victoria en relación a este calzado cómodo, una sopresa de lo más inesperada. Los seguidores de la ex Spice Girl la conocen bien, en una encuesta realizada con sus fans, donde preguntaba si llevaría estas crocs lila, un 57% contestaba que no, frente al 43% que respondía de manera afirmativa.

A pesar de su gusto por las prendas depuradas, sofisticadas y de aire minimalista, lo cierto es que la diseñadora también arriesga a la hora de vestir. De hecho, fue de las primeras en apostar por los pantalones con abertura en el bajo o split pants, hoy en día un auténtico hit de estilo. Y cómo olvidar aquellas botas altas con puntera al descubierto, otra muestra del gusto de Victoria Beckham por las creaciones menos convencionales. Pero la pregunta ahora es ¿se atreverá con los crocs de Justin Bieber? Sin duda, sería un look para comentar al detalle.

