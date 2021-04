Chloé Peyrouzet, 'allure' francés con acento español en FASHION mayo

Loading the player...

Según el icono francés Caroline de Maigret el estilo tiene que ver con quién eres y con cómo quieres que los demás te vean. Y en este sentido, Chloé Peyrouzet transmite frescura, fuerza y, por supuesto, elegancia. La hija de la periodista y presentadora Ana García-Siñeriz es una de las protagonistas del nuevo FASHION mayo, con Gala González en portada y ya en tu quiosco por solo 2,20 euros. Con Chloé viajamos a la isla de Lanzarote para descubrir la nueva colección de Dior para esta Primavera/verano 2021. No te pierdas el vídeo para conocer todos los detalles de este editorial de moda, donde el paisaje volcánico de la isla, con sus playas y sus cactus, es el mejor escenario.

Con la playa de fondo, Chloé camina por la orilla con los vestidos de inspiración bohemia más apetecibles, diseños de líneas holgadas que se combinan con finos cinturones y maxicollares de piedras. En la actualidad cursa su último año de carrera y tiene claro que cuando termine le gustaría dedicarse “a la gestión de empresa, dentro del mundo de la moda”. Este sector le apasiona y por eso no es de extrañar que conozca bien los diseños que lleva, firmados por Maria Grazia Chiuri, directora creativa de Dior. “Maria ha acercado la marca a las nuevas generaciones, gracias a que sus creaciones son mágicas y románticas y, a la vez, roqueras y bohemias. Me siento muy identificada con su espíritu reivindicativo y su diseño exquisito”, explica sobre la aportación de la diseñadora al emblemático sello.

Su relación con su madre, explica en las páginas de FASHION, es estupenda: “Nos llevamos muy bien, siempre puedo contar con ella para hablar de cualquier cosa. Muchas veces nos reímos porque creo que, de pequeña, no me han castigado nunca. Ella dice que es porque siempre he sido muy buena… no sé”. Juntas disfrutan de una afición compartida, ver películas de época protagonizadas por Cary Grant, Audrey Hepburn, Alain Delon...

Y teniendo en cuenta esta buena sintonía entre madre e hija, la pregunta es casi obligada, ¿comparten armario? El gusto por los básicos de Ana García-Siñeriz, la máxima del "menos es más", es algo que también tiene en cuenta Chloé a la hora de vestir, pero lo que más le gusta del vestidor de su madre son los zapatos. “¡Me hubiese gustado poder llevar sus zapatos de tacón! Son lo que más me gusta de su armario, pero me quedan grandes. Le ‘robo’ lo que puedo: muchos jerséis, chaquetas y algún abrigo”.

Además de los básicos poderosos, Chloé se divierte con mezclas menos convencionales: "Me encanta todo lo que tiene un toque bohemio de la colección, como la mezcla de estampados de flores", confiesa acerca de los nuevos diseños de Dior. Además de estas creaciones de aire boho, encontramos en la colección vestidos de encaje, románticos diseños de seda, faldas plisadas o blusas de lino.

Busca desarrollar su carrera en la industria de la moda en el ámbito de la gestión, pero la belleza y elegancia de Chloé son dos atributos que le han brindado la oportunidad de ejercer también de modelo. Por eso, de manera puntual, también trabaja delante de las cámaras, aunque reconoce que no siempre es fácil compaginar los estudios con la vida laboral. “Hago algunos trabajos de modelo esporádicos, pocos y bien elegidos. Hoy en día es difícil encontrar un trabajo para los jóvenes, así que me empleo a fondo en mi trabajo cada día".

Descubre en el número de FASHION mayo (ya en tu quiosco por solo 2,20 euros), nuevas imágenes del editorial de moda protagonizado por Chloé Peyrouzet y disfruta leyendo el resto de la entrevista para conocerla mejor.

Fotografías: Papo Waisman

Estilismo: María Parra (looks Dior Primavera/verano 2021)

Maquillaje y peluquería: Olga Holavanova