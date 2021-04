Las botas altas no solo funcionan con vestidos, en primavera Irina Shayk las combina con 'shorts'

La modelo Irina Shayk ha llevado a su terreno la que es una de las fórmulas de entretiempo preferida de las amantes de las tendencias. En esta época del año, los looks construidos en torno a prendas propias del armario primaveral, combinadas con apuestas más próximas a la temporada de frío, se convierten en una apuesta recurrente para acertar de lunes a domingo. Sea como sea tu estilo, en estas semanas podrás alargar la vida de tus botas o botines o adelantarte al calor recuperando del armario tu vestido de verano preferido, y luciéndolo sobre camisetas de manga larga, un truco de estilo con el que, además, renovar el vestuario con el mínimo esfuerzo. Irina se ha decantado por combinar unas botas altas negras con unos mallas de ciclista o bike shorts. ¿El resultado? Un estilismo cómodo y arriesgado, ideal para quien busca distanciarse de las mezclas más convencionales.

En uno de sus paseos junto a la pequeña Lea de Seine, Irina ha sido fotografiada con un conjunto negro total de aire desenfadado. La top todavía no ha guardado las botas altas, en su caso un diseño over the knee que se eleva varios centímetros por encima de las rodillas. Esta propuesta de cuero con suela dentada funciona casi como un pantalón teniendo en cuenta la longitud de la caña de las botas. La sudadera, donde aparece estampada la cara del rapero DMX, fallecido a principios del mes abril, presenta una silueta holgada y la top la luce a modo de minivestido, un gesto que confirma el éxito de las prendas dos en uno, como la camisa oversize convertida en viral. Bajo esta prenda, Irina ha añadido al look unas mallas de ciclista, la prenda estrella de los meses de calor desde hace ya varias temporadas. En 2021, los bike shorts seguirán disfrutando de un sitio destacado en el armario, ya sea como prenda básica de looks deportivos o colándose en conjuntos más sofisticados, tal y como ha ocurrido con los cada vez más versátiles leggings.

No es la primera vez que Irina elige estas botas altas de suela track. El pasado marzo completó un sencillo look urbano de falda y jersey con este diseño por encima de la rodilla. Con anterioridad, en la semana de la moda de Nueva York de septiembre de 2019, la maniquí también se decantó por esta propuesta en una mezcla de entretiempo que sigue de plena tendencia a día de hoy. Siendo fiel a su gusto por las fórmulas relajadas (fuera de la alfombra roja, las prendas holgadas predominan en su armario), también eligió una sudadera ancha y unos pantalones cortos, pero en lugar de unas mallas de ciclista, como las vistas en su último look de calle, un diseño de efecto cuero. Si estás cansada del ya clásico mix de vestido y botas cowboy, estas apuestas de Irina Shayk encajan a la perfección en looks de transición fáciles, cómodos y especiales.