10 chaquetas de primavera que funcionan como el toque final perfecto de cualquier look

No vamos a repetir el refrán más famoso del mes de abril pero ya sabes que estas semanas el entretiempo todavía define tus looks. En este sentido, las chaquetas de primavera se dibujan como el perfecto toque final con el que completar cualquier look. Y no nos referimos a la clásica cazadora vaquera o los siempre recurrentes modelos de (efecto) cuero, hay muchas más posibilidades alejadas de los básicos pero fáciles de llevar. Para encontrar toda la inspiración necesaria y descubrir qué tendencias han conquistado a las chicas mejor vestidas, echamos un vistazo al Street Style de las grandes capitales de la moda, donde las creaciones híbridas (como la mitad-camisa y mitad-chaqueta) conviven con apuestas de corte cropped o imprescindibles, como la americana, con un giro especial. Descubre en el nuevo vídeo de FASHION las chaquetas perfectas según cada estilo.

Loading the player...