Gigi Hadid celebra su primer cumpleaños como madre: flores, 'lookazo' y una fiesta original

Gigi Hadid cumplió 26 años este viernes y, a diferencia de su anterior aniversario, los celebró a lo grande. La modelo recibió incontables buenos deseos y felicitaciones a lo largo del día por parte de amigos y familiares. Solo hace falta echar un ojo a sus redes sociales, donde parecía que toda la industria de la moda estaba involucrada de lleno en este acontecimiento. Sin embargo, a su peculiar fiesta, que tuvo lugar en las mismas calles de Nueva York, solo asistieron unos pocos allegados, entre los que pudimos ver a su pareja Zayn, a su madre Yolanda y a su hermana Bella Hadid. Ni su hermano Anwar ni su famosa cuñada Dua Lipa pudieron estar presentes. Te contamos sobre el look, las excentricidades y los regalos que formaron parte de la original celebración de Gigi Hadid.

Escoger look de cumpleaños es siempre un dilema. Gigi mantuvo su estilismo elegante y sencillo, bañada en un suave azul grisáceo de la cabeza a los pies. Para la ocasión, su elección fue un mono de punto canalé con detalle de bustier y pantalones acampanados. En cuanto al calzado, optó por unas botas blancas de punta fina y tacón alto que terminaban de iluminar el conjunto. De hecho,fue ella quien puso este osado zapato en tendencia la pasada temporada. En una oda a la infancia, quizá producto de su nueva maternidad, Hadid decidió llevar el pelo suelto con delicadas trenzas, una a cada lado del rostro, y sus uñas pintadas con los colores del arcoíris.

- Ni rubio ni castaño: así se lleva la melena 'ginger' de Gigi Hadid

Tanto Bella como Yolanda Hadid fueron vistas en su reunión de cumpleaños, aunque eran pocos los privilegiados invitados a la celebración del aniversario de la modelo. Esta original fiesta tuvo lugar entre el interior del piso de la misma Gigi y la acera de su calle, en la que esta instaló una ráfaga de globos festivos y su propio food truck. De hecho, Hadid prescindió de la tradicional tarta de cumpleaños, reemplazando la costumbre por unos sándwiches de queso a la parrilla.

El estilismo de Bella, mucho menos discreto que el de su hermana, no ha pasado desapercibido. Quien dijo que a la novia o a la cumpleañera no se le debía hacer la competencia, claramente no conocía a las Hadid. Bella se mantuvo fiel a su característico estilo urbano con detalles en referencia a los años 2000. Un ejemplo es el body tattoo o 'segunda piel' que también forma parte de los sensuales armarios de Rosalía o Kylie Jenner. Por si fuera poco, esta conjuntó el top de aberturas estratégicas con unos pantalones rectos de pana en color naranja.

Por la mañana, su hermana Bella fue vista llegando al piso neoyorquino de Gigi cargando un jarrón con flores que, suponemos, forma parte de su regalo de cumpleaños. Y no fue la única que pensó en este hermoso detalle. ¡Qué fantasía nacer en primavera! La modelo publicó en redes sociales horas antes de la celebración el regalo que le hizo Zayn: un jarrón con flores, entre las que podemos ver rosas, claveles y tulipanes en cálidos colores.La pareja se encuentra más unida que nunca tras el nacimiento de su pequeña Khai, la mayor felicidad del exintegrante de One Direction.