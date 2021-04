Tamara Falcó revalida su triunfo del 'corsé-joya' con un nuevo top de guipur

Si una fórmula de estilo funciona, ¿por qué no reinterpretarla temporada tras temporada? Al final, ese tipo de gestos son los que establecen el estilo personal de cada una, y Tamara Falcó, que desde que ganara MasterChef Celebrity no hace sino ganar puntos como referente de estilo, lo demuestra en cada aparición televisiva. Anoche, en su visita semanal a El Hormiguero, la hija de Isabel Preysler versionó uno de sus looks más aplaudidos de los últimos meses gracias a un nuevo top de Charo Ruiz, una de las firmas favoritas de las influencers españolas cuando quieren llevar ropa ibicenca.

- Espalda escotada y flores 'arty': el vestido que ha convencido a Tamara Falcó para dejar el pantalón

Si hace unas semanas Tamara arrasaba en El Desafío, programa en el que también colabora, con un top-joya de Zara, anoche optaba por un diseño de guipur con la misma inspiración corsé y un escote corazón similar -en este caso, palabra de honor, sin tirantes-. Se trata de una creación de Charo Ruiz, una de las firmas ibicencas más conocidas, confeccionado en algodón bordado y disponible por 279 euros en la página web, también en color blanco y estampado. La estilista de Tamara, Montse Nieto, lo combinó con un pantalón sastre negro de cintura alta y unos zapatos de Zara con vinilo transparente y taconazo que ya había llevado en otros programas. Sin embargo, en sus redes, afirmaba que se trata de un top que igualmente se podría llevar "con una falda ad hoc e irte a comer un día una paella a un restaurante", por ejemplo.

El éxito del escote corazón y la inspiración corsé

Como decíamos, hace menos de dos meses, Tamara lucía un precioso bustier bordado con aplicaciones doradas de Zara, una de las piezas más especiales de la última colección de la firma de Inditex (29,95 euros). El diseño realzaba la zona del pecho y estilizaba hombros y cuello gracias a un favorecedor escote en forma de corazón; un corte que recuperó anoche con su top negro de guipur. Este tipo de diseños corsé son muy favorecedores tanto para chicas delgaditas con poco pecho -que podrían llevarlo sin sujetador- como para aquellas que tienen más talla, a quienes asegurará la sujeción si incluye una estructura de refuerzo. Se trata de un estilo que está ganando popularidad esta primavera, ya totalmente desvinculado de su origen pin-up, aunque manteniendo cierto aire lencero que lo hace muy sexy.