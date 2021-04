Elsa Pataky, Sara Carbonero... ¿quiénes son las mamás más estilosas para los españoles?

El baby boom de las celebrities ha incluido en la lista de mamás famosas a modelos que se estrenan en la maternidad, como Emily Ratajkowski, Gigi Hadid o Elsa Hosk, pero también ha ampliado la familia de actrices como Paula Echevarría, que daba la bienvenida hace unos días a Miguel Jr, su segundo hijo (el primero junto a Miguel Torres). Con motivo del Día de la Madre, que tendrá lugar el próximo 2 de mayo, Showroomprive, el club de ventas online especializado en moda y complementos, ha realizado una encuesta para conocer a las madres más estilosas de 2021, dentro del ámbito nacional. Presentadoras, actrices, influencers... descubre los nombres que lideran esta lista de 10 mamás convertidas en iconos de estilo gracias a su inspirador armario y su habilidad para construir conjuntos donde se integran básicos y diseños de tendencia.

En el primer puesto de la lista encontramos a la actriz Elsa Pataky con el 18,52% de los votos. El estilo boho de la intérprete lidera este ranking de mamás estilosas. ¿Las prendas recurrentes en el vestidor de Elsa? Su forma de vestir ha evolucionado a lo largo de los años, pero ahora sin duda está marcada por la estética más bohemia. Los maxivestidos estampados, las faldas de corte midi y las chaquetas de líneas holgadas se mezclan con básicos como los vaqueros. Respecto a los complementos, el sombrero de ala ancha es uno de sus accesorios predilectos, en especial para completar looks playeros, como se puede ver en las imágenes que publica en sus redes sociales.

En segunda posición está la presentadora Sara Carbonero (17,37% de los votos), otro icono de estilo nacional, amante de las mezclas cómodas pero no aburridas. Desde diseños de tendencia de Zara, hasta imprescindibles del fondo de armario, como la americana o el cárdigan, la clave de los looks de Sara es que resultan muy equilibrados, no son apuestas arriesgadas pero tampoco demasiado simples. El gusto por la moda de la presentadora se materializó en el lanzamiento de su firma Slow Love, cofundada junto a su amiga Isabel Jiménez y de la que acaban de presentar sus últimas novedades.

La actriz Paula Echevarría completa el top 3 con el 13,05% de los votos. Su armario ha sido analizado al detalle y cada publicación de moda que comparte suma decenas de comentarios interesándose por las prendas que integran cada conjunto. Se atreve con fórmulas especiales, por ejemplo al convertir una sudadera ancha en un minivestido, pero también acierta cuando se decanta por mezclas más clásicas o convencionales, como es el mix de vaqueros+americana.

Siguiendo con la lista, la Reina Letizia adelanta una posición respecto a la encuesta realizada el año pasado y logra el cuarto puesto (10,93% de los votos frente al 9,62% de 2020). La presentadora Eva González (9,57% de los votos), irrumpe en el top 10 por primera vez. Pilar Rubio, que fue madre de su cuarto hijo el pasado año, se cuela en la sexta plaza, seguida de la actriz Amaia Salamanca y Ana Boyer. En la parte baja del ranking hay dos influencers, María Pombo, que entra en la lista como madre primeriza, y Laura Escanes, en el décimo puesto.