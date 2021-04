El 'micro-cárdigan' de Emily Ratajkowski o la chaqueta ideal para llevar con pantalones de tiro alto

La modelo Emily Ratajkowski está atravesando su mejor momento personal y disfrutando de su recién estrenada maternidad. Si bien las pocas imágenes que ha compartido del pequeño Sylvester, su primer hijo, reflejan que la empresaria no es partidaria de mostrar el rostro de su bebé (incluso en alguna fotografía aparece pixelado), Emily sí ha compartido con sus millones de seguidores algunos de los momentos más entrañables entre madre e hijo o su primera salida tras convertirse en mamá. Ahora, más de un mes después del nacimiento, la top ha recuperado algunas de sus costumbres, como son los paseos por las calles de Nueva York en compañía de su perro Colombo y su marido Sebastian Bear. Ha sido en esta última salida por la ciudad, cuando Emily ha sido fotografiada con el look cómodo de la primavera, un conjunto donde se integran prendas de tendencia y básicos poderosos.

Igual que otras compañeras de profesión, como Kendall Jenner o Hailey Baldwin, Emily ha encontrado en las mallas clásicas su prenda comodín. La modelo apuesta con frecuencia por esta propuesta de inspiración deportiva, no solo en sus escapadas al gimnasio, sino en planes informales donde se impone la comodidad en el vestuario. En lugar de decantarse por una sudadera, la fundadora de la firma Inamorata, ha optado por una chaqueta de punto con guiños a las tendencias. Se trata de un "micro-cardigan" en color gris, una versión de corte cropped del clásico cárdigan que favorece sobre todo al combinarse con pantalones o leggings de talle elevado. En la pasarela, firmas como Chanel en su desfile Primavera/verano 2021 (con un diseño en color rosa chicle), Jacquemus o Alessandra Rich, han dado el visto bueno a este apuesta, que sigue la estela de otras prendas renovadas a partir del corte cropped, como la americana.

Muchas expertas en moda optan por lucir el "micro-cárdigan" como una prenda más, es decir, a modo de top de punto. Pero en el caso de Emily, ha optado pora añadir debajo un top blanco de tirantes, con una longitud también por encima del ombligo. Como toque final, nada mejor que unas zapatillas blancas clásicas para mantener ese aire relajado, en concreto el modelo Cotu de Superga, disponibles en la tienda online por 69 euros.

Un mes después de dar a luz

Cada mujer afronta el postparto como quiere y es importante recordar que no hay prisa por recuperar el cuerpo, si es que se quiere recuperar. Un mensaje que ya transmitió la modelo Romee Strijd en sus redes sociales después de ser mamá: "He recibido algunos mensajes de gente preguntándome que si voy a contar cómo está pasando mi cuerpo el postparto. Pero definitivamente no lo voy a hacer porque estoy muy agradecida de que este cuerpo haya podido crear a un pequeño humano en su interior y de darme a mí todo lo que he necesitado en todo momento. Voy a darle todo el tiempo que necesite para recuperarse, no hay prisa". En el caso de Emily, la top tampoco ha querido compartir nada acerca de su proceso de recuperación pero lo cierto es que en unas imágenes publicadas en su perfil, donde aparece con algunos trajes de baño de su firma, la maniquí ha vuelto a demostrar que tiene una genética privilegiada porque su cuerpo es ya prácticamente el mismo que antes de su embarazo. Incluso la empresaria Chiara Ferragni, que fue madre en las mismas fechas que Emily, se quedó sorprendida con las fotografías: "Amiga, ¿cómo puedes tener ese cuerpo después del bebé?", preguntaba en uno de los comentarios.