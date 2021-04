Llegan a Zara los 'mules-joya' trenzados que van a agotarse de Alemania a Italia

Está ya confirmado que los mules (o zapatos destalonados) son el accesorio de la primavera, ese capaz de transformar cualquier pantalón básico en el look muy sofisticado. Zara ya abrazó esta propuesta de pasarela, y ahora va un paso más allá para versionar un modelo concreto con todas las papeletas de convertirse en bestseller. Hablamos de unos zapatos en punta, con el tobillo abierto y una fina tira de cristales que cruza el empeine que hemos bautizado como 'mules-joya' y que encajan a la perfección en el estilo de las europeas mejor vestidas.

Los 'zapatos-joya': crónica de una tendencia anunciada

Puede que las tendencias de moda te parezcan infinitas y aleatorias, pero en realidad responden a unos patrones recurrentes. De las mejores firmas suelen saltar a los armarios de las modelos e influencers; de estos, llegan a las tiendas asequibles. Y, aunque pasen meses entre un evento y otro, es posible predecir qué piezas triunfarán en la calle analizando el momento social que vivimos. Ahora mismo, tras un año en zapatillas y pantalones anchos, está claro que tenemos ganas de arreglarnos... de forma rápida. De ahí que la americana o las blusas bordadas hayan resurgido: tienen el poder de conseguir un look especial sin tener que renunciar a la comodidad de los vaqueros. Un efecto que consiguen todavía más unos 'zapatos-joya' como los que acaba de lanzar Zara.

Siguiendo la estela de firmas como Bottega Veneta o Aquazzura, tiendas en las que las influencers más elegantes compran sus zapatos, Zara acaba de lanzar unos zapatos de tacón fino con un detalle joya sobre el empeine. Concretamente, se trata de unos mules trenzados (ese acabado que precisamente Bottega Veneta ha puesto de moda) en un precioso color azul cielo, con una tira revestida de strass y que cuestan 39,95 euros. Unos zapatos ideales para un look de invitada (cuando vuelvan las bodas por todo lo alto, que volverán), pero también perfectos para estrenar con vaqueros, tal y como los estilistas de Inditex lo han combinado en su lookbook.

De Alemania a Italia, todas las expertas en moda van a querer estos zapatos

Este estilo de 'zapatos-joya' es un protagonista habitual de los looks de muchas influencers europeas. Las italianas Gilda Ambrosio o Giorgia Tordini, por ejemplo, han llevado en muchas ocasiones sandalias con detalles brillantes así como stilettos con lazadas y tiras en el empeine y alrededor el tobillo. De hecho, en las primeras colecciones de su firma, The Attico, los incluyeron. Pero si hay una embajadora de los zapatos de tacón con aplicaciones joya es Leonie Hanne. La alemana suele completar muchos de sus estilismos con sandalias o mules con cadenas sobre el empeine, y dado que su poder de influencia no hace sino crecer -ya supera los tres millones de seguidores y cada semana suma nuevas colaboraciones-, toda apunta a que Zara ha acertado de pleno con sus nuevos mules.