El pantalón preferido de Audrey Hepburn vuelve esta primavera (y te hará olvidar los vaqueros)

Igual que podemos categorizar las tendencias en calzado de la primavera-verano en función de la altura del tacón, con las sandalias ugly planas en un extremo y los diseños destalonados en el otro, también se pueden organizar los pantalones del momento de acuerdo al largo de su pernera. Así, en los meses venideros, en el armario no faltarán los shorts vaqueros, como tampoco lo harán las bermudas de lino o los pantalones fluidos estampados. Junto a estas apuestas versátiles, hay que añadir los pantalones capri, una propuesta que se dibuja como una de las compras ganadoras si se busca acertar con un look cómodo pero de tendencia.

Los pantalones capri, esos diseños tobilleros de líneas sencillas, gozaron de una gran popularidad en la década de los años sesenta, siendo la isla italiana de Capri el lugar donde mejor acogida tuvieron, de ahí su nombre. Aunque guarda algunas diferencias con los diseños tipo pirata (el capri mantiene el largo a la altura del gemelo y presenta un corte ajustado en el bajo), ambas prendas resultan muy similares. Este pantalón fue popularizado por uno de los iconos de estilo más influyentes, la actriz Audrey Hepburn era una habitual de este tipo de pantalones y los llevó fuera y dentro de la pantalla en películas como Funny Face (Una cara con ángel, en España). En 2021, esta prenda cómoda y elegante se ha colado en el Street Style, dando forma a conjuntos urbanos de inspiración effortless.

- Recupera del armario la blusa estampada, la prenda perfecta para llevar con 'shorts', vaqueros o faldas

¿Cómo se llevan ahora los pantalones capri y los piratas? La fórmula de estilo con la que coinciden muchas amantes de la moda pasa por integrar este diseño en looks sofisticados. La americana se convierte en la mejor aliada para completar un vestuario que podría funcionar incluso en un conjunto de trabajo, siempre y cuando el código de vestuario en cuestión no sea muy exigente. Si bien esta mezcla es la preferida de muchas prescriptoras, no es ni mucho menos, la única forma de rendirse a los piratas. La modelo Hailey Baldwin ofrece la versión más desenfadada, con unos pantalones pirata de efecto cuero firmados por Miu Miu, combinados con un top con abalorios de cristal de la misma marca. Teniendo en cuenta que la maniquí siempre es de las primeras en apostar por las prendas con vocación de tendencia, no sería de extrañar que el pantalón pirata se convirtiera en hit de estilo los próximos meses.

'Leggings' piratas, la prenda que arrasará

Como era de esperar, teniendo en cuenta el éxito que el chándal, las mallas y los 'leggings' han tenido en los últimos tiempos, el pantalón pirata de 2021 también se renueva en alternativas de inspiración deportiva. Ya se está dejando ver en el Street Style una prenda comodín con infinitas posibilidades, los leggings de corte pirata, un básico que no solo sirve para practicar deporte, también para construir looks de diario tan cómodos como diferentes.