Una actriz de 'Los Bridgerton' acaba de hacer muy feliz a Kim Kardashian

Del boom de Los Bridgerton no se han librado ni en Calabasas. La exitosa serie de Netflix ha conquistado al mundo entero, ya sea por su argumento, por le época en la que se ha basado, por el exquisito vestuario obra de Ellen Mirojnick o por todo ello en combinación. Tanto es así que las propias hermanas Kardashian-Jenner han confesado estar enganchadas a producción británica y aseguran no aguantar hasta el estreno de la próxima temporada. De hecho, hay una especialmente fan y esa es Kim Kardashian quien, hace solo unas horas, recibía una grata sorpresa de parte de una de las actrices principales, Nicola Coughlan.

Las Kardashian: una inspiración para las hermanas Featheringtons

Si pensabas que la única relación entre las hermanas Kardashian y la serie era el vestido de Rodarte, estilo Bridgerton, que Kendall Jenner lució hace unos días, te equivocabas. Nicola Coughlan, la actriz detrás del papel de Penelope Featheringtons, lo ha dejado muy claro en Twitter: "Como la fan número uno en el mundo de Los Bridgerton... ¿sabe Kim Kardashian que las Kardashians fueron una increíble inspiración para las hermanas Featheringtons y hablábamos de ellas todo el rato en vestuario? Porque creo que debería saberlo", escribía. Ante ello, la aludida no tardó en reaccionar, dejando claro una vez más lo mucho que está entusiasmada con la producción de Netflix: "¿¿CÓMO?? ¡Estoy alucinando! ¡Este tweet me ha llegado a través de un grupo de chat que tenemos para hablar de Los Bridgerton! ¿Puedo, por favor, asistir a un fitting? Me haría la persona más feliz del mundo. ¡Te quiero, Lady W!", respondía la empresaria.

Ante la pregunta de Kim, Nicola no tardó en asegurar lo mucho que le gustaría tenerla en una prueba de vestuario. "Ah, ¿y sabías también que Mr. Pearl hizo tu corsé para la Met Gala y que el siguiente que hizo fue el mío para la serie?", añadía la actriz de Penelope refiriéndose a la legendaria pieza de moda que Kim lució en 2019. "Has sido parte del mundo de Los Bridgerton por más tiempo del que piensas", concluía. "¡Dios mío, me voy a desmanayar", contestaba la empresaria californiana. "Me hace esto una honorable duquesa en la serie? ¡Soy la reina de los corsés!", aseguraba. "Duquesa Kardashian de Calabasas", respondió divertida Nicola ante dicha pregunta.