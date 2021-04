Sandra Gago vuelve al trabajo: su look con top de canalé, falda-pantalón ¡y taconazos!

El próximo Día de la Madre será muy especial para Sandra Gago. El pasado enero, la modelo se convertía en mamá de Darío, su primer hijo con el tenista Feliciano López, con lo que la pareja seguro que celebrará el primer domingo de mayo por todo lo alto. Por el momento, esa señalada fecha ya ha sido la razón de que Sandra vuelva al trabajo, y es que hoy ha presentado en Madrid la colección de gafas de sol que Tous ha creado para el Día de la Madre. Un regreso a su papel de embajadora de la firma catalana en el que la madrileña de 25 años ha vuelto a demostrar su pasión por la moda gracias a su look.

- De María Pombo a Sandra Gago: ¿qué nombres han elegido las nuevas mamás para sus bebés?

Un perfecto estilismo de entretiempo en la combinación cromática que nunca falla, blanco y negro, ha sido la elección de Sandra para esta presentación. Asesorada por la estilista Tamara Vékic -que aquí revelaba a FASHION sus mejores consejos para conseguir un look de invitada ideal-, la modelo llegaba al evento con un top de canalé sin mangas en blanco roto, una original falda-pantalón de largo culotte y efecto cuero, y un calzado que, sin duda, muchas tenemos ganas de recuperar tras un año de pandemia en el que han reinado las zapatillas: una sandalias de fiesta metalizadas con taconazo fino.

La combinación, tan sencilla como acertada, le favorecía mucho y seguro inspirará a quienes tengan un evento en primavera y quieran sentirse tan guapas como cómodas. El ancho del pantalón asegura esa comodidad, mientras que el top no podría ser en un tejido más agradable que el punto. Añadir unas sandalias de tiras finas no solo pone el toque festivo, sino que consigue alargar visualmente las piernas; un efecto que se potencia gracias al cinturón ancho que ciñe el pantalón. El peinado y el maquillaje sencillos, obra de la estilista Lucía Pando, resaltaban la belleza natural de la modelo sin restar protagonismo a la ropa ni a las gafas de sol que se presentaban y que no ha dudado en probarse ella misma.