El pantalón blanco de Aitana nunca pasa de moda y funciona con básicos o prendas de tendencia

Con varias semanas de primavera a las espaldas, es posible que ya hayas recuperado del armario el imbatible pantalón blanco, la compra comodín preferida de las chicas amantes del estilo effortless. Si bien este básico no está limitado a los meses de calor, es ahora cuando su presencia se multiplica en las calles. Ya te hemos desvelado algunas de las fórmulas de estilo más innovadoras para construir un look especial con vaqueros blancos, pero si buscas una apuesta más arriesgada y próxima a las tendencias, ficha el último look de Aitana. La cantante ha compartido una imagen en sus redes sociales donde aparece con un conjunto blanco total perfecto para rendirse a la estética monocolor más sencilla.

Aitana, que acaba de anunciar las fechas de la gira de su nuevo álbum 11 razones, suele compartir con sus seguidores muy pocas imágenes de su vida personal. Sin embargo, en su último post, aparece disfrutando de un paseo por el campo en compañía de su perro Sopa y la mascota de otra amiga. Aprovechando el buen tiempo para estar al aire libre, Aitana eligió para este plan en plena naturaleza unos vaqueros blancos de tiro medio con bajo por encima del tobillo, es decir, con el corte cropped que más favorece a las chicas bajitas. El pantalón todoterreno de la temporada se integra en este conjunto en la mezcla monocolor más sencilla. Aitana combina el diseño con un original top blanco cruzado, un modelo que deja al descubierto el abdomen y que mira directamente a las tendencias en una temporada donde la camiseta básica ha perdido protagonismo gracias a los cropped tops asimétricos, con aberturas o escotes especiales.

Para completar el estilismo, Aitana se ha decantado por el abrigo más recurrente del lluvioso mes de abril, la gabardina. Para equilibrar el conjunto, ha optado por un modelo de corte clásico alejado de las nuevas reinterpretaciones del trench. Por otro lado, la mezcla beis y blanco del look de la cantante, es el equivalente luminoso y primaveral del sobrio gris y negro del invierno, una fórmula ideal para acertar de lunes a domingo.

Buenas noticias para Aitana

Como decíamos, la cantante acaba de presentar las primeras fechas de la gira de 11 razones, una serie de conciertos que llevará a Aitana a Barcelona, Valencia, Almería, Córdoba, Zaragoza o Madrid, entre otros muchos lugares. Como era de esperar, los fans de la artista han recibido con gran expectación estas próximas citas con la música. Además, entre sus nuevos proyectos se ha colado un gran reto profesional ya que Aitana ha participado con varios artistas en el lanzamiento solidario de un nuevo Himno a la alegría, versionado en 2021 como homenaje a los sanitarios. Una iniciativa de la que también han formado parte artistas como Nathy Peluso, Juanes, Alejandro Sanz o Brian May, el legandario guitarrista de Queen.