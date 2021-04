Guía para vestir bien a cualquier edad, según Lefties

En los últimos tiempos estamos viendo cómo las redes sociales, las campañas de publicidad y la industria, tanto de la moda como de la belleza, están dando cada vez más visibilidad a las mujeres maduras y con tallas más allá de la 36. Una narrativa dirigida a las féminas que, además de derribar estereotipos, reivindica su presencia en una sociedad cada vez más plural y diversa, donde cumplir años ya no significa tener fecha de caducidad para vestir bien y donde tener unos kilos de más, tampoco debe ser un impedimento para seguir las tendencias del momento.

Una realidad que está modificando el mundo de la moda, ya que cada vez son más las firmas que deciden crear colecciones dirigidas a este nicho de mujeres que han aceptado su edad o su talla, y quieren disfrutar de una belleza y un estilo maduro y natural, que trasciende al paso de los años y de la báscula. A través de las prendas y los looks elegidos transmiten un mensaje de aprobación y de estar a gusto consigo mismas y, sobre todo, que la juventud no es una condición sine qua non para poder seguir vistiendo a la moda.

El estilo no tiene nada que ver con la edad o con la talla. Y si a esto se añade ese extra de seguridad que dan los años, ya no hay excusas para que este verano no renueves tu armario con la nueva colección de Lefties, Let the sunshine in, dirigida a esas mujeres que, tengan la edad que tengan, sienten que están en su mejor momento. Prendas, looks y tendencias que ya no son monopolio de la juventud, sino que se orientan a todas aquellas que quieren experimentar con la moda independientemente de la edad o la talla que tengan.

Estos son los mejores trucos para vestir bien este verano, sea cual sea tu edad:

Atrévete con un blazer de color

La versatilidad de esta prenda es indiscutible. Es un básico del fondo de armario que siempre nos saca de un apuro, eleva cualquier look y es imprescindible en las noches de verano, sobre todo cerca del mar, cuando bajan las temperaturas, o en la oficina, con el aire acondicionado acechando. Seguro que en tu armario tienes alguna americana negra o blanca, pero ahora con el calor, por qué no te atreves con un blazer de color, por ejemplo, en amarillo. Es la opción perfecta para combinar con tonos neutros, como el blanco o el beis, y alegrar cualquier estilismo estival.

Los vestidos, mejor románticos

Largos, de flores y, por supuesto, de vocación romántica. Esta es la consigna si quieres incorporar un vestido a tu guardarropa esta temporada. Una prenda muy apetecible que, además, te lo pone muy fácil, ya que son cómodos de llevar y funcionan con muchos tipos de calzado: desde botas y zapatillas de deporte en estos primeros días de la primavera hasta sandalias y alpargatas, ya entrado el verano. Vaporosos, fluidos, con vuelo y mangas abullonadas, o estilo wrap, estos vestidos de Lefties tienen la gran ventaja de que favorecen a todas las siluetas, y que se pueden llevar tanto de día como de noche.

Una camisa de seda, a todas horas

Frescas, ligeras y muy apetecibles, las camisas de seda rejuvenecen y subliman cualquier estilismo, desde un vaquero clásico o unos shorts, a los que añade un toque de sofisticación, hasta un pantalón de vestir o una falda midi de talle alto. En colores básicos o en delicados tonos pastel, con diferentes tipos de cuello: Oxford, mao, en pico…, es una prenda infalible cuando comienza la época de calor, pero queremos conseguir un look un poco más especial y elegante para ir a trabajar o en nuestro tiempo de ocio.

Los jeans siempre son un acierto

El denim, ese tejido que lleva décadas sobreviviendo a modas y tendencias, regresa con más fuerza que nunca este verano. Los pantalones vaqueros, de diferentes estilos, mom, flare, slouchy y wide leg, reivindican un lugar de honor en el guardarropa y lo hacen sin perder un ápice de estilo. Hay jeans para cada tipo de cuerpo y necesidad, más ajustado o ancho, pitillo o de corte campana, de tiro alto o a la cadera… Su versatilidad es tal que no es de extrañar que sea uno de esos básicos innegociables en nuestro fondo de armario. Por este motivo, Lefties propone una amplia colección de vaqueros, para que encuentres el que mejor te sienta, tu modelo definitivo, ese al que le vas a jurar amor eterno.

Y, de accesorio, unas sandalias minimalistas

El calzado de verano favorito de las insiders de la moda, las sandalias de tiras, de estética minimalista, se reafirman una temporada más como el accesorio estrella. En versión plana o con un poco de tacón, eso sí, siempre muy cómodo, triunfan en colores neutros como beis, blanco, amarillo clarito o azul bebé, para resaltar aún más el tono bronceado de las piernas. Un calzado que tuvo sus años de gloria en la década de los noventa, en consonancia con la estética minimalista de esa época, y que desde hace un par de temporadas no paran de cosechar éxitos. Una estética elegante que, unida al confort, las hace perfectas para el día a día de las largas jornadas veraniegas.

