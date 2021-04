10 formas de rendirte al denim esta primavera sin apostar por los clásicos vaqueros

Unas bermudas con una camisa de tendencia. Un vestido de verano sobre unos tejanos en un look de inspiración años 2000. El denim on denim más innovador con shorts y chaleco. En el Street Style de las grandes capitales de la moda encontramos estos y otros conjuntos que demuestran que hay muchas formas más de rendirse al denim más allá de los tejanos de siempre. Si eres de esas chicas que no renuncia a los tejanos en ninguna época del año pero buscas nuevas apuestas con las que desmarcarte de las mezclas habituales, no te pierdes el nuevo vídeo de FASHION donde descubrirás estos y otros looks muy fáciles de emular.

