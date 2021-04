Alerta Fashion: las nuevas cangrejeras son tan cómodas como unas zapatillas pero más sofisticadas

Tras el éxito de las merceditas en todas sus versiones, esta temporada otro calzado inesperado promete colarse en el armario de las amantes de las tendencias. Las sandalias tipo cangrejeras, ya sabes, esos diseños con hebilla al tobillo y exterior de tiras cruzadas, que pueden estar confeccionados en piel o goma, empiezan a verse ya en los looks de estilistas, prescriptoras y modelos. Igual que las merceditas, este tipo de creaciones descubren nuestro lado más nostálgico porque, ¿quién no recuerda haber llevado estas sandalias durante la infancia? Este calzado cómodo todavía no se ha convertido en hit de estilo, como ha ocurrido, por ejemplo, con los zuecos o las sandalias de tiras. No obstante, teniendo en cuenta su acogida creciente entre las que más saben de moda, se dibuja como una de las supertendencias inesperadas del momento.

El origen de estas sandalias se remonta a finales de los años cuarenta del siglo pasado en Francia. El empresario y dueño de una fábrica de plásticos Jean Dauphant se inspiró en los zapatos típicos de los pescadores (de ahí el nombre de estos modelos) y optó por crear unas sandalias de goma que, varias décadas después, se resisten a desaparecer. Tras el éxito de estos zapatos, Dauphant se dedicó a la fabricación exclusiva de calzado, aunque la compañía cerró en 2003, si bien fue adquirida por una empresa británica que siguió fabricando las cangrejeras en base al molde original. Los coloridos modelos de goma (conocidos como jelly sandals), siguen presentes hoy en día pero lo cierto es que estas sandalias se han ido sofisticando y actualmente muchas se confeccionan en cuero. La diseñadora y prescriptora Blanca Miró opta por este tipo de alternativas y, fiel a su gusto por las mezclas poco convencionales, opta por combinar las cangrejeras marrones de piel de la firma británica Church's con unos llamativos calcetines altos y azules de Marni.

- 5 sandalias de tendencia ordenadas según la altura del tacón

Las nuevas cangrejeras

La periodista e influencer Patricia Sañés, sin embargo, opta por el clásico de goma, en su caso con un modelo transparente con suela amarillo neón firmado por la marca española Igor, especializada, entre otras cosas, en sandalias cangrejeras. Si buscas una alternativa versátil, que puedas llevar en un look de trabajo con vaqueros o vestido y en un conjunto urbano con unas bermudas de lino, lo mejor es decantarse por opciones de colores lisos y de piel, más apropiado para el día a día en la ciudad. En Zara han incluido entre sus novedades varias sandalias cangrejeras de cuero, en color blanco y negro, como las que lleva en la imagen inferior la prescriptora y estilista británica Stacie Missy Elz con pantalones de efecto piel y camisa blanca. Además, el gigante textil propone renovar las cangrejeras con una propuesta en marrón que añade una suela dentada y varias cintas al tobillo, haciendo un guiño a otras de las tendencias más populares.

Sobre la pasarela, las cangrejeras se han desprendido de su imagen más informal. Algunas firmas de culto como The Row, con sus sandalias Gaia de piel, o Gabriela Hearst, que también recupera las cangrejeras en su versión más elegante con el modelo Lynn de suela plana, han contribuido al éxito creciente de este cómodo zapato de verano. En España, la firma artesanal Hereu también incluye sandalias cangrejeras entre sus propuestas, si bien forman parte de sus diseños preorder.